Jauniete nokritusi no kādas ēkas 16. stāva.
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Šodien 13:55
Zolitūdē, krītot no balkona, bojā gājusi 17 gadus veca pusaudze
Svētdien, Rīgas Zolitūdes mikrorajonā, nokrītot no 16. stāva balkona bojā gājusi 17 gadus veca meitene, ziņo 360TV raidījums “Sadursme 360”.
Sākotnējā policijas rīcībā esošā informācija neliecina par noziedzīgu nodarījumu. Saistībā ar notikušo Valsts policijā uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 13. nodaļas, un notiek izmeklēšana. Trauksmi par notikušo sociālajos tīklos pauda arī vietējie iedzīvotāji. "Logs augša bija vaļā, cilvēks lejā uz uzkalniņa gulēja. Atbrauca ātrie, tad reanimācija, tad policija, laikam neizdevās atdzīvināt un vēlāk policija palika sargāt mirstīgas atliekas kamēr atbrauc apbedītāju kantoris," par notikušo vēsta kāds aculiecinieks.
Jauns.lv izsaka līdzjūtību bojāgājušās tuviniekiem.