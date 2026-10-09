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Pašvaldība izmaksās pabalstu politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem
2026. gadā Talsu novada pašvaldība piešķir vienreizēju pabalstu politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem 50 eiro apmērā. Pabalstu var pieprasīt no 1. oktobra līdz 1. decembrim.
To var saņemt persona, kurai piešķirts politiski represētas personas vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statuss un kuras deklarētā un faktiskā dzīvesvieta ir Talsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Lai saņemtu pabalstu, iesniegumu Sociālajam dienestam var iesniegt vienā no šiem veidiem:
- elektroniski Talsu novada Sociālā dienesta oficiālajā e-adresē portālā Latvija.gov.lv;
- elektroniski, nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu uz e-pasta adresi socialais.dienests@talsi.lv;
- klātienē Talsu novada Sociālajā dienestā;
- pilsētu un pagastu pārvaldēs pie sociālā darba speciālista vai ievietojot pastkastītēs pie pārvaldēm, norādot „Sociālajam dienestam”.
Iesnieguma veidlapa elektroniski pieejama www.talsunovads.lv sadaļā Dokumenti/ Iesniegumu veidlapas.
Pabalstu var saņemt skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz kontu. Ja izvēlas pārskaitījumu, iesniegumā jānorāda konta numurs. Papildu informācija pa tālruni +371 63221889 vai +371 29357075.
Autors: Talsu novada Sociālais dienests