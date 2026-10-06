Talsu novada pašvaldības pārstāvji tiekas ar diska golfa pasaules vicečempionu Raineru Balodi
Talsu novada pašvaldība sveica disku golfa sportistu Raineru Balodi par izcīnīto 2. vietu pasaules čempionātā, kas izcēla viņu kā vienu no sporta spilgtākajām zvaigznēm un cēla novada vārdu pasaulē. Drīzumā viņš dosies uz ASV startēt nākamajās augsta līmeņa sacensībās, šobrīd ierindojoties 14. vietā pasaules reitingā.
2026. gada 2. oktobrī Talsu novada domes priekšsēdētājs Ansis Bērziņš, priekšsēdētaja vietnieks sociālās, izglītības, kultūras un sporta politikas jautājumos Jānis Kaļiņičenko un Talsu novada Sporta skolas direktors Kaspars Sakniņš tikās un par izciliem panākumiem, izcīnot 2. vietu Pasaules čempionātā disku golfā, un Talsu novada vārda nešanu pasaulē, sveica sportistu Raineru Balodi.
Tikšanās norisinājās īsi pirms Rainers atkal dosies ceļā uz ASV, kur piedalīsies nākamajās augsta līmeņa sacensībās. Disku golfs, kura saknes ir meklējamas ASV, pēdējos gados piedzīvo strauju popularitātes kāpumu visā pasaulē. Rainers Balodis, ar savu lielisko startu Pasaules čempionātā disku golfā, ir kļuvis par vienu no šī sporta veida spilgtākajām zvaigznēm. Šobrīd viņš pasaules reitingā ierindojas14. vietā.
Aiz šiem panākumiem slēpjas milzīgs darbs un mērķtiecība. Rainers ikdienā prasmīgi tur līdzsvaru starp studijām un darbu meža nozarē, kā arī profesionālo sportu. Kā, smaidot, atzīst pats sportists, gadā varbūt ir vien kādas 40 dienas, kad viņš neatrodas laukumā un nespēlē disku golfu.
Talsu novada pašvaldība priecājas par Rainera sasniegumiem, kas nes novada un visas Latvijas vārdu pasaulē, vēlot Raineram nezūdošu enerģiju, precīzus metienus un arvien jaunus uzvaras mirkļus sacensībās!