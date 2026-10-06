Stājas spēkā izmaiņas licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtībā
Stājušies spēkā grozījumi licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtībā samazina administratīvo slogu, centralizējot atskaites LZIKIS un paredzot ikgadējus pārskatus un maksājumus.
Lai makšķerniekiem būtu ērtāk iegādāties licences un saņemt informāciju, bet licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību organizētājiem – pašvaldībām, biedrībām un citiem noteikumos paredzētajiem subjektiem – samazinātu administratīvo slogu, veikti grozījumi noteikumos par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtību.
Grozījumi, kuri stājušies spēkā 25. septembrī, paredz, ka turpmāk organizētājiem būs jāiesniedz mazāk pārskatu un informācija būs jāiesniedz vienuviet – valsts informācijas sistēmā “Latvijas zivsaimniecības integrētā kontroles un informācijas sistēma” (LZIKIS).
Reizi gadā, līdz 31. janvārim, organizētājam būs jāiesniedz informācija par iepriekšējā gada licencēto makšķerēšanu, vēžošanu un zemūdens medībām, veiktajiem dabas aizsardzības, kontroles un zivju resursu papildināšanas pasākumiem, infrastruktūru, kā arī iegūtajiem lomiem. Arī no licenču pārdošanas iegūtā valsts pamatbudžetā pārskaitāmā naudas līdzekļu daļa turpmāk būs jāpārskaita reizi gadā, nevis divas reizes gadā.
Lai licences būtu ērtāk iegādāties, organizētājiem sabiedrībai būs jāsniedz aktuāla un skaidra informācija par licenču iegādi, kā arī par publiskajām piekļuves vietām ūdenstilpē. Ārvalstu tūristiem informācija būs jānodrošina angļu valodā un, ja nepieciešams, arī citās ES oficiālajās valodās. Savukārt informācija par licencēm krievu valodā vairs nebūs jāsniedz.
Precizēta arī lomu uzskaites kārtība. Ja persona nebūs iesniegusi pārskatu par iepriekšējās licences izmantošanu, organizētājs vai licenču pārdevējs varēs atteikt nākamās licences iegādi līdz pārskata iesniegšanai. Tāpat organizētājam ne retāk kā reizi mēnesī par konstatēto pārkāpumu būs jāinformē zivju resursu aizsardzības un uzraudzības iestādes, ja loma pārskats netiks iesniegts.
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Publiskajos ūdeņos, tostarp Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes ūdeņos, kā arī ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, personām ar retām slimībām būs iespēja saņemt licences par samazinātu maksu vai bez maksas. Pašvaldībām līdz 2027. gada 1. janvārim būs jāizdod saistošie noteikumi par šo licenču piešķiršanas kārtību. Līdz attiecīgo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdim šīm personām būs piešķirama bezmaksas licence.