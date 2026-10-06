Kandavā ar iedzīvotāju līdzdalību īstenoti vairāki nozīmīgi darbi
Iedzīvotāju līdzdalības projektā paredzētie darbi Kandavā ir paveikti. Projekta kopējās izmaksas bija 12518,12 eiro + PVN.
Peldēšanās vieta labiekārtota sadarbojoties ar uzņēmumiem: SIA "RGR pluss", SIA "Kandavas ceļi", SIA "VSD Serviss".
Paldies vietējai galdniecībai "Tava gulta" par uzdāvinātajiem kokā frēzētajiem vārdiem "KANDAVA". Uzstādīta jauna pārģērbšanās kabīne, uzstādīti divi piknika galdi ar soliem, uzstādīta jauna atkritumu urna, uzstādīta jauna akmens galda virsma, atjaunota sēdvieta pie akmens galda, nomainīti laipas dēļi, uzstādīts apgaismojuma stabs.
Mazliet izgājām ārpus projekta rāmjiem, papildinot akmens galda virsmu ar Kandavas pilsētas ģērboņa gravējumu, sakārtojot ieejas vietu ezerā, izveidojot ieeju ezerā cilvēkiem ar kustību traucējumiem un laipu papildinot ar piederības zīmi KANDAVA. Tiekamies pie ezera! Tagad arī naktī iespēja droši peldēties.
Foto un teksta autors: Jānis Mazitāns.