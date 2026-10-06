Valsts prezidents uztic Kulbergam jaunās valdības veidošanu
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs otrdien pēc sarunām ar visiem 15. Saeimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem paziņoja, ka jaunā valdība ir jāveido Ministru prezidentam Andris Kulbergam (AS).
Kulberga pārstāvētais "Apvienotais saraksts" (AS) ar atrāvienu no pārējām partijām uzvarēja 15. Saeimas vēlēšanās. Kulbergs ir dzimis 1979. gadā. Viņš studējis Tallinas Starptautiskajā Konkordijas universitātē, 2002. gadā iegūstot bakalaura grādu ekonomikā un biznesā, specializējoties starptautiskajā biznesa vadībā, kā arī Rīgas Biznesa skolā, iegūstot profesionālā maģistra līmeņa grādu starptautiskā biznesa un komercijas programmā.
Kopš 2006. gada Kulbergs ieņēmis dažādus amatus Auto asociācijas vadībā, patlaban ir asociācijas valdes loceklis. No 2008. līdz 2013. gadam strādājis uzņēmumā "Inchcape motors Latvia", kur bijis reģionālais vadītājs Latvijā, SIA "Latvijas pilnvaroto autotirgotāju centrs" valdē, kā arī SIA "Baltic Motors Ventspils", Latvijas Auto virsbūvju remontētāju asociācijā, SIA "Baltijas īpašumu fonds", SIA "BM Līzings", SIA "Ventmotors", SIA "Inchcape BM Auto", SIA "Inchcape Insurance Services", kā arī SIA "Ērmans".
No 2013. līdz 2022. gadam Kulbergs bijis reģionālais un attīstības vadītājs uzņēmumā "GeesinkNorba" Nīderlandē. Viņš strādājis arī Latvijas Darba devēju konfederācijas padomē. 14. Saeimas vēlēšanās 2022. gadā kandidēja no AS un tika ievēlēts. Saeimā viņš iepriekš vadīja Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Vides, klimata un enerģētikas apakškomisiju, kā arī Parlamentārās izmeklēšanas komisiju siltumapgādes sadārdzinājuma Rīgā izvērtēšanai.
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Kulbergs: "Latvijai pašlaik ir radusies unikāla iespēja!"
Rinkēvičs teica, ka būtu priecīgs, ja jauno valdību izdotos izveidot līdz 18. novembrim, jo jāstrādā pie nākamā gada budžeta, kuru varētu izveidot līdz Ziemassvētkiem.
Kulbergs savukārt žurnālstiem sacīja, ka pašlaik nav nekāda termiņa, kad varētu sākties sarunas ar potenciālajiem jaunās valdības partneriem. Viņš atrunājās, ka tuvākajā laikā gaidām saspringts grafiks, dažādi pasākumi, kuriem ir jāgatavojas. Kulbergs sacīja, ka Latvijas vēlētāji 15. Saeimas vēlēšanās ir nobalsojuši par pārmaiņām, un jaunajai varai dots spēcīgs mandāts tās īstenot.
Kulbergs uzsvēra, ka saņemtais vēlētāju mandāts "nav par ideoloģiskiem strīdiem vai politiskiem saukļiem, bet gan par konkrētām pārmaiņām valsts pārvaldē". Pēc viņa teiktā, Latvijai pašlaik ir radusies unikāla iespēja sakārtot valsts saimniecību un īstenot pārmaiņas bez liekiem politiskiem konfliktiem.
"Apvienotā saraksta" politiķis sprieda, ka viens no galvenajiem uzdevumiem būs valsts finanšu sakārtošana un kārtības ieviešana publiskajās finansēs. Vienlaikus viņš uzsvēra nepieciešamību turpināt iesāktos darbus valsts drošības stiprināšanā, ko raksturoja kā prioritāru jautājumu.
Kulbergs arī pauda pārliecību, ka bez straujas ekonomiskās izaugsmes nebūs iespējams nodrošināt ne valsts aizsardzības vajadzības, ne citas nepieciešamās pārmaiņas. Viņš aicināja izmantot visus pieejamos resursus ekonomikas izrāviena panākšanai un uzsvēra, ka tas nav iespējams bez būtiskām pārmaiņām valsts pārvaldībā.
Pēc politiķa teiktā, tieši finanšu disciplīna, valsts drošība, ekonomiskā izaugsme un pārmaiņas valsts pārvaldē veidos pamatu sarunām ar potenciālajiem koalīcijas partneriem. Viņš norādīja, ka sadarbība tiks piedāvāta tiem politiskajiem spēkiem, kuri būs gatavi atbalstīt šādu pārmaiņu programmu.
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Kulbergs uzsvēra, ka sabiedrība no politiķiem sagaida konkrētus rezultātus, un pauda pārliecību, ka veiksmīga pārmaiņu īstenošana nākotnē veicinās iedzīvotāju līdzdalību politiskajos procesos un uzticēšanos valsts varai. "Tā ir mūsu atbildība to realizēt, un mēs to arī izdarīsim," sacīja politiķis. Konkrētus politiķus, kuri varētu ieņemt ministru amatus jaunajā valdībā, Kulbergs nenosauca.
Līdzšinējais Kulberga vadītais Ministru kabinets tika apstiprināts šī gada 28. maijā pēc premjeres Evikas Siliņas (JV) valdības krišanas. To veidoja AS, "Jaunā vienotība" (JV), Zaļo un zemnieku savienība un Nacionālā apvienība (NA). Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas provizoriskajiem datiem lielāko vēlētāju atbalstu vēlēšanās saņēmis AS ar 35,288% balsu, kam seko "Latvija pirmajā vietā" ar 13,076%, "Suverēnā vara/Apvienība jaunlatvieši" ar 11,710%, NA ar 8,897%, "Progresīvie" ar 7,878% un JV ar 6,362% balsu.