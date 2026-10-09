Lieliskas ziņas sporta faniem: Jelgavā top moderns FIBA 3x3 basketbola laukums
Jelgavā pie Aspazijas vidusskolas ir sākta vērienīga basketbola laukuma pārbūve, kuras noslēgumā pilsēta iegūs modernu, FIBA 3x3 standartiem atbilstošu laukumu aktīvai brīvā laika pavadīšanai, informēja pašvaldībā.
Būvdarbu gaitā tiks pilnībā demontēts esošais, savu laiku nokalpojušais laukums, lai tā vietā izbūvētu jaunu pamatni un ieklātu asfaltbetona segumu. Tāpat projekta ietvaros paredzēts ierīkot jaunu apgaismojumu un mūsdienīgu nožogojumu.
Pēc šo pamatdarbu pabeigšanas laukuma labiekārtošanā iesaistīsies Latvijas Basketbola savienība (LBS), kas nodrošinās speciālā FIBA 3x3 basketbola seguma ieklāšanu un jaunu basketbola grozu uzstādīšanu. Līdz ar to skolas apkārtne iegūs pavisam jaunu veidolu, kļūstot par sakārtotu un pievilcīgu vietu sportot gribētājiem.
Basketbola laukuma pārbūves darbi tiek veikti saskaņā ar līgumu, kas ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldību noslēgts pēc atklāta iepirkuma konkursa rezultātiem. Informācija no būvobjekta liecina, ka darbus uzticēts veikt uzņēmumam SIA "Kulk".