Dziesmu svētki Dikļos
Pirmie Dziedāšanas svētki Dikļos 1864. gadā uzskatīti par sākumu "Dziesmu svētku" tradīcijai Latvijā. Ar skaistu koncertu, piedaloties 127 sievu, vīru ...
Dziesmusvētku aizsācējam Jurim Neikenam - 200: Rīgā aicina uz bezmaksas koncertu
Rīgas Latviešu biedrības Zelta zālē 18. oktobrī plkst. 16.00 notiks Jura Neikena 200. jubilejai veltīts sarīkojums “Pamatlicējs. Vai tavs mūžs kam lieti der?”. Dziesmusvētku tradīcijas aizsācēja dzīvesstāsts atklāsies viņa rakstos, vēstulēs un mūzikā, piedaloties aktieriem, mūziķiem un trim koriem. Ieeja bez maksas, iepriekš saņemot ielūgumu.
Rīgas Latviešu biedrība un tās Teātra komisija aicina atcerēties ievērojamo kultūrizglītības darbinieku, vienu no svarīgākajiem latviešu kultūras pamatlicējiem Juri Neikenu (1826-1868) viņa 200. jubilejas gadā. Juris Neikens ir nozīmīga personība – skolotājs, kultūras un izglītības darbinieks, rakstnieks, mācītājs, latviešu Dziesmusvētku tradīcijas aizsācējs laikā, kad tika likti latviešu kultūras un latviešu kā nācijas un pilsoniskas sabiedrības pamati. Juris Neikens savā īsajā mūžā paveica daudz, atstādams gan vērā ņemamu literāru mantojumu prozā, dzejā un publicistikā, gan iesākot tradīciju, kas dzīvo līdz mūsdienām – Dziesmusvētkus. Neikens ir viens no ievērojamākajiem sava laika latviešu kultūras darbiniekiem, kura paveiktais būtiski ietekmējis latviešu kultūras veidošanos un rezonē kultūras procesos vēl šodien.
Sarīkojumam skanēs Jura Neikena dzejas, prozas, personīgās sarakstes un dienasgrāmatu fragmenti, komponista Māra Lasmaņa oriģinālmūzika – dziesmas ar Jura Neikena tekstiem, kā arī latviešu tautasdziesmas un kora dziesmas. J.Neikena personības un dzīves ceļa šķautnes palīdzēs atklāt viņa novadniece un darbības pētniece Diāna Nipāne.
Kultūrvēsturisko stāstu vēstīs aktrise un scenārija autore Anita Grūbe, komponists un pianists Māris Lasmanis, kultūrvēsturniece, J. Neikena dzīves un daiļrades pētniece, muzeju jomas speciāliste Diāna Nipāne, solists Imants Erdmans (baritons) un trīs kori: Limbažu kultūras nama vīru koris “Ziedonis” Jāņa Misiņa vadībā, kormeistars Māris Grīnblats, Rīgas Latviešu biedrības jauktais koris Ārija Šķepasta vadībā un RLB kamerkoris “Austrums” Ārija Ādamsona vadībā. Koru programmas veidotājs - Ārijs Šķepasts, sarīkojuma režisore – Stella Līpīte.
"Mūsdienu trauksmainajā laikā atcerēsimies mūsu vēsturi, mūsu kultūras un vērtību pamatlicējus, viņu sarežģīto un nebūt ne vieglo dzīves ceļu un devumu, ko mēs izmantojam un uz kā balstāmies vēl šodien, lai viņu pieredze un stāsts sniegtu mums pārliecību, iedvesmu un stabilitātes sajūtu ceļā, ko katrs ejam šodien!" aicina pasākuma organizatori.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Ieeja koncertā bez maksas. Bezmaksas ielūgumi saņemami SIA “Biļešu Paradīze” kasēs. Koncerts tapis ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības atbalstu. Koncerts tiks filmēts un fotografēts. Foto un video materiāli vēlāk var tikt izmantoti pasākuma publicitātei sociālajos tīklos un medijos.