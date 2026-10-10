Veloskola, ekskursijas, kino un radošās darbnīcas - Jelgava sarūpējusi aizraujošu plānu skolēnu rudens brīvlaikam
Skolēnu rudens brīvlaikā, kas norisināsies no 19. līdz 23. oktobrim, Jelgavas valstspilsētas pašvaldība piedāvās daudzveidīgas izzinošas, radošas un aktīvas laika pavadīšanas iespējas jaunrades namā "Junda", nometnē "Lediņi", pilsētas bibliotēkās un jauniešu centros, informēja pašvaldībā.
Jaunrades nama "Junda" struktūrvienībā "Lediņi" 7 līdz 11 gadus veci bērni aicināti doties piecu dienu izzinošā piedzīvojumā – radošajās darbnīcās "Zemeslode". Tās norisināsies katru brīvlaika dienu no plkst. 10.00 līdz 16.00, un katra diena būs veltīta savai tēmai – zemei, kalniem, ūdeņiem, augiem un dzīvajām būtnēm. Dalības maksa Jelgavas bērniem ir desmit eiro dienā. Savukārt "Jundas" telpās Zemgales prospektā norisināsies brīvlaika akcija "Prasmju rudens", kurā 1.–4. klašu skolēni varēs darboties dažādās tehnoloģiju, inženierijas un zinātnes (STEM) meistarklasēs.
Lai droši un pārliecinoši piedalītos ceļu satiksmē, Jelgavas pilsētas bibliotēkas brīvlaikā organizēs bezmaksas "Veloskolas" nodarbības bērniem no 10 gadu vecuma. Tajās būs iespēja ne tikai apgūt ceļu satiksmes noteikumus, bet arī brīvlaika noslēgumā kārtot eksāmenu un iegūt velosipēda vadītāja apliecību.
Saturīgas brīvā laika aktivitātes piedāvās arī Jelgavas jauniešu centri "Špaktele", "Pakāpiens" un "Pietura". Papildus ikdienas nodarbēm jauniešiem tiks piedāvāti tematiskie kino vakari, foto orientēšanās, izlaušanās spēles, kā arī izzinošas ekskursijas uz vietējiem uzņēmumiem.
Plašāka informācija par pieteikšanos un detalizēts aktivitāšu kalendārs pieejams Jelgavas pašvaldības tīmekļvietnē.