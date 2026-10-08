Lielas pārmaiņas Ozolnieku Mūzikas skolā: iegūst jaunu nosaukumu un paver durvis topošajiem māksliniekiem
Sākot ar 2026./2027. mācību gadu, Ozolnieku Mūzikas skola ir sākusi īstenot jaunu profesionālās ievirzes izglītības programmu vizuālajā mākslā, tādēļ iestādei mainīts nosaukums, un no 1. oktobra tā oficiāli kļuvusi par Ozolnieku Mūzikas un mākslas skolu, informēja pašvaldībā.
Jaunajā izglītības programmā "Vizuāli plastiskā māksla I", kuru audzēkņi apgūst paralēli vispārizglītojošās skolas pamatizglītībai, bērni apgūst zīmēšanas un gleznošanas pamatus, kā arī iepazīst dažādus materiālus un tehnikas. Mācības šajā programmā sāk paralēli 1. un 2. klasei, tās ilgst septiņus gadus, un to laikā tiek mērķtiecīgi attīstīta bērnu vizuālā uztvere, telpiskā domāšana un radošā pašizpausme. Sekmīgi absolvējot programmu, audzēkņi iegūst apliecību, kas paver ceļu turpmākām studijām vizuālās mākslas un dizaina jomā. Jauno mākslas programmu šobrīd jau apgūst 26 izglītojamie.
Lai gan šajā mācību gadā profesionālās ievirzes klases mūzikā un mākslā jau ir pilnībā nokomplektētas, iestāde norāda, ka vecākiem joprojām ir iespēja pieteikt savus bērnus sagatavošanas grupām "Mūzikas ābecīte" un "Mākslas ābecīte". Pieteikumu var iesniegt personīgi skolas lietvedībā, Skolas ielā 4b (5. stāvā), vai nosūtot to elektroniski uz e-pastu "ozolniekums@jelgavasnovads.lv".
Šobrīd Ozolnieku Mūzikas un mākslas skolā mācās vairāk nekā 140 bērni un jaunieši, kuri apgūst desmit licencētas programmas dažādu instrumentu – klavieru, akordeona, vijoles, čella, flautas, saksofona, trompetes, eifonija un sitaminstrumentu – spēlē. Iestādē aktīvi darbojas arī dažādu instrumentu ansambļi, džeza un kamerorķestris, koris, kā arī tiek īstenota mūsdienu ritma mūzikas programma.