Saulkrasti un Limbaži apvieno spēkus - par miljonu eiro pārvērtīs Zvejniekciema stacijas apkārtni
Saulkrastu novada pašvaldība sadarbībā ar Limbažu novadu uzsākusi īstenot miljonu eiro vērtu projektu "Multimodāls sabiedriskā transporta tīkls Zvejniekciema stacijā", kura mērķis ir uzlabot stacijas pieejamību un izveidot drošu, ērtu un ilgtspējīgu infrastruktūru gājējiem, velosipēdistiem un sabiedriskā transporta lietotājiem, aģentūru LETA informēja pašvaldībā.
Projekta ietvaros iecerēts nodrošināt ērtu un drošu gājēju un velobraucēju nokļūšanu no Zvejniekciema līdz dzelzceļa stacijai. Plānots izbūvēt velo un gājēju infrastruktūru no Ainažu ielas Saulkrastos pa Ozolu ielu, turpinot maršrutu pa Pagasta ielu Skultē līdz pat Zvejniekciema dzelzceļa stacijai. Savukārt pie pašas stacijas tiks izbūvēts jauns automašīnu stāvlaukums, ierīkots mūsdienīgs apgaismojums un videonovērošana, kā arī pārbūvēta Stacijas iela.
Projekta vadošais partneris un finansējuma saņēmējs ir Limbažu novada pašvaldība, bet Saulkrastu novads tajā piedalās kā sadarbības partneris, nodrošinot nepieciešamo līdzfinansējumu atbilstoši savā teritorijā veicamo darbu izmaksām. Kā uzsver īstenotāji, šāda divu pašvaldību sadarbība ļauj infrastruktūru plānot atbilstoši iedzīvotāju reālajiem ikdienas pārvietošanās maršrutiem, nevis strikti apstāties pie administratīvās teritorijas robežas. Pašlaik norisinās projektēšanas fāze, kurā tiek detalizēti plānotās infrastruktūras tehniskie risinājumi un novietojums, lai jau nākamajā posmā varētu izsludināt būvniecības iepirkumu un sākt reālus izbūves darbus.
Kopējās plānotās projekta izmaksas sasniedz 1 000 000 eiro. No šīs summas Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums ir 749 900 eiro, bet Saulkrastu novada pašvaldības līdzfinansējums – 80 000 eiro. Projektu ar Eiropas Savienības atbalstu plānots pilnībā pabeigt un ieviest dzīvē līdz 2029. gada 30. decembrim.