Ventspilī izmēģinās iedzīvotāju evakuāciju - pašvaldība aicina nesatraukties
No 6. līdz 8. oktobrim Ventspils valstspilsētas pašvaldība piedalīsies visaptverošās valsts aizsardzības mācībās “Namejs 2026”, kā ietvaros kādā no šīm dienām Ventspilī pašvaldība pārbaudīs gatavību organizēt iedzīvotāju evakuāciju, kā arī pulcēšanās vietu un evakuācijas punkta darbību.
Lai praksē pārbaudītu evakuācijas norisi, mācībās tiks iesaistīti aptuveni 50 iepriekš apzināti brīvprātīgie dalībnieki – tostarp nevalstisko organizāciju pārstāvji, piemēram, senioru biedrības “Liedags” biedri, kā arī atsevišķu skolu skolotāji, skolēni un pašvaldības iestāžu darbinieki.
Mācību laikā tiks praktiski pārbaudīts evakuācijas process – cilvēku pulcēšanās, organizēta pārvietošana, uzņemšana un reģistrācija evakuācijas punktā, kā arī iesaistīto institūciju savstarpējā sadarbība. Šo mācību ietvaros Ventspilī tiks izveidotas divas pulcēšanās vietas – Tirgus laukumā un Lielajā laukumā. No tām brīvprātīgie mācību dalībnieki organizēti tiks nogādāti uz evakuācijas punktu.
Evakuācijas punkts mācību laikā tiks izveidots Ventspils autoostā ar pagaidu izmitināšanas vietu Ventspils 6. vidusskolā. Mācību laikā tiks pārbaudīta evakuēto cilvēku uzņemšana, reģistrācija un citi evakuācijas punkta darbībai nepieciešamie procesi.
Tā kā Ventspils valstspilsēta un Ventspils novads civilās aizsardzības jomā darbojas kopīgā sadarbības teritorijā, mācību laikā tiks pārbaudīta arī abu pašvaldību savstarpējā sadarbība. Daļa brīvprātīgo mācību dalībnieku tiks evakuēta ārpus pilsētas – uz Vārves pagasta saietu namu “Mazā Vinda” Ventavā, tādējādi praksē pārbaudot evakuācijas organizēšanu arī starp Ventspils valstspilsētu un Ventspils novadu.
Pašvaldība vērš uzmanību, ka tās ir iepriekš plānotas civilās aizsardzības mācības, un reāla apdraudējuma iedzīvotājiem nav. Mācību laikā Tirgus laukuma, Lielā laukuma, Ventspils autoostas un citu mācībās iesaistīto vietu apkārtnē var būt novērojama mācību dalībnieku pulcēšanās. Iedzīvotāji aicināti nesatraukties!
Jautājumu gadījumā iedzīvotāji var sazināties ar Ventspils Pašvaldības policijas Dežūrdaļu (mob. 28680808; 636 80808, 636 22934).
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Pašvaldība atgādina, ka pulcēšanās vietas un evakuācijas punkti tiek izveidoti tikai reālas krīzes gadījumā un iepriekš to atrašanās vietas nav norādītas. Pulcēšanās vieta ir paredzēta iedzīvotājiem, kuriem nav sava transporta, lai organizēti evakuētos no apdraudētās teritorijas. Savukārt evakuācijas punktā tiek organizēta šo evakuēto uzņemšana, reģistrācija un informēšana, kā arī atkarībā no situācijas var tikt nodrošināta pirmā palīdzība, ūdens, pārtika un cits nepieciešamais atbalsts.
Iedzīvotāji ar ieteikumiem pašu gatavībai krīzes situācijās iespējams iepazīties Ventspils valstspilsētas pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnes ventspils.lv sadaļā “Pārvalde –> Civilā aizsardzība”. Informācija par civilās aizsardzības gatavību Ventspilī – iedzīvotāju rīcību krīzes situācijās, patvertņu attīstību, drošajām vietām, kā arī pašvaldības iesaisti visaptverošajās valsts aizsardzības mācībās “Namejs 2026” izskanēja arī otrdienas, 29. septembra, Ventspils valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora Alda Ābeles un izpilddirektora padomnieka civilās aizsardzības jautājumos Artūra Pupša preses konferencē, kuras video ieraksts pieejams Ventspils Youtube kanālā.