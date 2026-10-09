Vasara Jelgavā oficiāli beigusies: pilsētā sāk ieziemot strūklakas un brīvkrānus
Noslēdzoties vasaras sezonai un pakāpeniski pazeminoties gaisa temperatūrai, Jelgavā šonedēļ sākta pilsētas strūklaku un dzeramā ūdens brīvkrānu ieziemošana, informēja pašvaldībā.
Pilsētā tiek atslēgti un ziemas periodam sagatavoti dzeramā ūdens brīvkrāni, kas atrodas Krišjāņa Barona un Lielās ielas krustojumā, Uzvaras parkā, kā arī Jāņa Čakstes bulvārī. Tāpat tiek izslēgtas un ieziemotas pilsētnieku iecienītās strūklakas – "Ūdenskritumi" un skulptūra "Jelgavas students" Jāņa Čakstes bulvārī, kā arī strūklaka "Trīsvienība", kas priecēja apmeklētājus Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torņa pagalmā.
Vienlaikus pašvaldība sākusi Lielupes peldvietu aprīkojuma novākšanu. No ūdens ir izceltas peldvietu robežu bojas, kā arī aizvestas pārvietojamās tualetes un velosipēdu turētāji. Ģērbtuves, soliņi un glābšanas riņķi rudens periodā vēl tiks atstāti savās vietās, savukārt vēlāk, gatavojoties ziemas sezonai, šis inventārs tiks pārvietots ārpus iespējamās applūšanas zonas, lai pasargātu to no bojājumiem.