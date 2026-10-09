Jelgavā no novembra plāno celt apkures tarifu. Cik liels būs pieaugums?
SIA "Gren Jelgava" ir iesniegusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) izvērtēšanai siltumenerģijas tarifa izmaiņas, kas paredz no šī gada 1. novembra celt maksu par apkuri Jelgavā par 4,1%, sasniedzot 79,61 eiro par megavatstundu (MWh) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), informēja uzņēmumā.
Oktobrī spēkā esošais siltumenerģijas tarifs jelgavniekiem ir 76,46 eiro par MWh bez PVN. Uzņēmumā skaidro, ka plānotais tarifa pieaugums ir tieši saistīts ar kurināmā resursu cenu izmaiņām. Šķeldas, kas ir galvenais resurss siltumenerģijas ražošanai Jelgavā, cenām tirgū šobrīd ir vērojama augšupejoša tendence. Tāpat ir turpinājušas pieaugt arī dabasgāzes cenas, ko uzņēmums izmanto maksimumslodžu segšanai un kā rezerves kurināmo.
Līdz ar to tiek aktualizēts arī siltumenerģijas tarifs saskaņā ar SPRK piešķirto atļauju, kas paredz tarifa pārskatīšanu atbilstoši kurināmā vai iepirktās siltumenerģijas izmaksu izmaiņām. "Gren Jelgava" jau iepriekš ir brīdinājusi klientus, ka, ņemot vērā kurināmā cenu dinamiku tirgū, siltumenerģijas tarifs jelgavniekiem šajā apkures sezonā varētu mainīties katru mēnesi – atkarībā no situācijas tirgū tas var gan pieaugt, gan samazināties.
Vienlaikus SPRK aizvien turpina izvērtēt arī uzņēmuma 2025. gadā iesniegto pilno siltumapgādes tarifa projektu, kas stāsies spēkā tikai pēc tā pilnīgas izskatīšanas pabeigšanas.
Jautājumu vai neskaidrību gadījumā par centralizētās siltumapgādes pakalpojumiem iedzīvotāji tiek aicināti sazināties ar "Gren" Klientu apkalpošanas centru Jelgavā, zvanot pa tālruni 63007055 vai rakstot uz e-pastu "klienti.jelgava@gren.com".