Jelgavā ieziemo un plāno pārbūvēt Pasta salas volejbola laukumus
Iestājoties vēsākam laikam, Jelgavā ieziemoti Pasta salas pludmales volejbola laukumi, kuros līdz nākamās sezonas sākumam plānots veikt būtiskus uzlabojumus, izbūvēt lietus notekūdeņu sistēmu un pilnībā sakārtot drenāžu, informēja pašvaldībā.
Jelgavas Sporta servisa centra direktors Māris Lindenbaums norāda, ka jaunā lietus notekūdeņu sistēma atrisinās līdzšinējo problēmu, kad laukumos uzkrājās ūdens un veidojās peļķes, kas nespēja uzsūkties smiltīs vairākas dienas. Pašlaik vēl norisinās iepirkums par būvdarbu veicēju. Kad tas būs noskaidrots, darbus plānots paveikt trīs mēnešu laikā, neieskaitot tehnoloģisko pārtraukumu.
Plānots, ka līdz jaunajai pludmales volejbola sezonai, kas sāksies nākamā gada 15. maijā, laukumu drenāža būs pilnībā sakārtota.
Jelgavas Pasta salā atrodas četri pludmales volejbola laukumi, kur katra izmērs ir 16 reiz 8 metri. Ap laukumiem no divām pusēm izbūvēts divus līdz četrus metrus augsts metāla žogs, un līdzjutēju ērtībām ir uzstādītas arī skatītāju tribīnes. Pludmales volejbola laukumu aprīkojums tradicionāli pavasarī tiek uzstādīts, bet rudenī, noslēdzoties aktīvajai sezonai, tiek demontēts.