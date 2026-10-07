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Šodien 07:51
Ūdens krānā var kļūt duļķains un pazust spiediens - Jelgavā sākta pilsētas ūdensapgādes tīklu skalošana
SIA "Jelgavas ūdens" šomēnes sāks plānveida pilsētas centralizēto ūdensapgādes tīklu skalošanu, tādēļ iedzīvotājiem jārēķinās ar iespējamu ūdens duļķainību un spiediena izmaiņām, informēja uzņēmumā.
Tīklu skalošana tiek veikta ar mērķi uzturēt augstu dzeramā ūdens kvalitāti, nodrošināt drošu un stabilu ūdensapgādi, kā arī samazināt nogulšņu uzkrāšanos pilsētas ūdensvados. Plānots, ka darbi sāksies jau šonedēļ.
Uzņēmumā brīdina, ka skalošanas laikā un neilgi pēc tās dzeramais ūdens īslaicīgi var būt duļķains, kā arī var mainīties tā spiediens. Tāpat atsevišķās ēkās darbu laikā ir iespējami īslaicīgi ūdensapgādes pārtraukumi, taču par to jelgavnieki tiks informēti savlaicīgi. "Jelgavas ūdens" aicina iedzīvotājus būt saprotošiem un atvainojas par sagādātajām neērtībām.