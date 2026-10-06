Lai iedzīvotāji nepaliktu bez ūdens un kanalizācijas: Jelgavas novads par prāvu summu atpērk stratēģiski svarīgu zemi
Lai ilgtermiņā nodrošinātu nepārtrauktus ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus iedzīvotājiem un pilnveidotu ūdenssaimniecības sistēmu, Jelgavas novada dome lēmusi par zemes iegādi Līvbērzes ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu vajadzībām 22 500 eiro vērtībā, informēja pašvaldībā.
Domes sēdē nolemts 1,7561 hektāru plašo zemes vienību iegādāties no SIA "Agrofirma Jelgava" par sertificēta tirgus vērtētāja noteikto tirgus vērtību. Atbilstoši spēkā esošajam Jelgavas novada teritorijas plānojumam šim īpašumam noteikts tehniskās apbūves teritorijas funkcionālais zonējums, kurā paredzēts ierīkot centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu. Uz šīs zemes jau atrodas Līvbērzes notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kas ir ieguldītas pašvaldības kapitālsabiedrības SIA "Jelgavas novada KU" pamatkapitālā.
Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks saimnieciskajos jautājumos Kaspars Sniedzītis skaidro, ka īpašuma iegāde ir būtisks priekšnoteikums, lai nākotnē varētu plānot ūdenssaimniecības uzlabošanu, kā arī nepieciešamības gadījumā veikt iekārtu atjaunošanu un pārbūvi. Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšana novadā ir uzticēta "Jelgavas novada KU", un šis pirkums nodrošinās gan tiesisku, gan saimniecisku piekļuvi pašvaldības infrastruktūras objektam.
Lai nodrošinātu ilgtspējīgu ūdenssaimniecības attīstību novadā, šogad Sesavas pagasta Bērvircavas ciemā jau ir uzstādītas jaunas iekārtas kanalizācijas sistēmas darbības uzlabošanai un efektīvākai notekūdeņu pārsūknēšanai. Ņemot vērā attīrīšanas iekārtu tehnisko stāvokli citviet, pašvaldība, plānojot 2027. gada budžetu, lems par Dabas resursu nodokļa fonda līdzfinansējuma izlietojumu pakāpeniskai infrastruktūras sakārtošanai arī citos Jelgavas novada pagastos.