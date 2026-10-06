Sliežu remontdarbu un ziemas sezonas dēļ būtiski mainās vilcienu grafiks Carnikavas un Saulkrastu virzienā
No 5. oktobra, pasažieru pārvadātāja "Vivi" vilcienu satiksme maršrutā Rīga-Carnikava-Rīga ir pielāgota ziemas sezonai, brīvdienās atceļot atsevišķus reisus, savukārt valsts AS "Latvijas dzelzceļš" sliežu remontdarbu dēļ mainās visu reisu atiešanas un pienākšanas laiki, informēja uzņēmumā.
Līdz ar ziemas grafika ieviešanu brīvdienās vairs nekursēs trīs reisi no Rīgas uz Carnikavu plkst. 14.10, 15.10 un 16.10, kā arī trīs reisi uz Saulkrastiem plkst. 17.08, 18.08 un 19.08. Tāpat brīvdienās tiek atcelti trīs reisi no Carnikavas uz Rīgu plkst. 16.15, 17.15 un 18.15, kā arī trīs reisi no Saulkrastiem uz Rīgu plkst. 18.57, 19.57 un 20.57. Uzņēmumā īpaši uzsver, ka darba dienās visi minētie reisi tiek saglabāti un kursēs pēc plāna.
Vienlaikus posmā Vecāķi-Ziemeļblāzma sākušies sliežu remontdarbi, kuru dēļ ir mainīts vilcienu kustības saraksts, taču ir saglabāti visi pamata reisi un nodrošināts intervālu grafiks. Turpmāk vilcieni no Rīgas aties katras stundas 15. vai 45. minūtē, kas ir piecas līdz septiņas minūtes vēlāk nekā līdz šim. Savukārt visi reisi virzienā uz Rīgu no sākumpunkta dosies ceļā astoņas līdz 11 minūtes agrāk, lai saglabātu nemainīgus pienākšanas laikus – vilcieni galvaspilsētā ieradīsies attiecīgi 23. vai 53. minūtē.
"Vivi" aicina pasažierus pirms katra brauciena pārliecināties par aktuālo vilcienu atiešanas laiku uzņēmuma tīmekļvietnē vai mobilajā lietotnē, kur publicētais vilcienu kustības saraksts ietver visas aktuālās izmaiņas. Detalizētāku informāciju par vilcienu kustības sarakstiem, biļešu iegādi vai citiem ar braucieniem saistītiem jautājumiem iedzīvotāji var uzzināt, zvanot "Vivi" Klientu apkalpošanas centram pa diennakts bezmaksas tālruni 8760.