Latvijas Radio koris atskaņos slavenā Holivudas komponista Talbota lieldarbu “Brīnumu ceļš”
Latvijas Radio koris 17. oktobrī aicinās klausītājus muzikālā ceļojumā pa seno Santjago svētceļnieku maršrutu. Koncertā “Ceļš uz Santjago” diriģenta Kristofera Volša-Sinkas vadībā pirmoreiz Latvijā skanēs filmu “Vonka” un “Dziedi!” komponista Džobija Talbota “Brīnumu ceļš” — septiņpadsmitbalsīgs lieldarbs korim, kurā savijas cilvēka šaubas, cerības un pārtapšana.
Britu komponists Džobijs Talbots plašākai publikai pazīstams caur savām Holivudas filmu partitūrām, no tām zināmākās ir multiplikācijas filmas “Dziedi!” (Sing, 2016), “Dziedi! 2” (Sing 2, 2021) un fantāzijas filma “Vonka” (Wonka, 2023). Tomēr koncertā mēs nedzirdēsim kinomūziku, bet gan monumentālu a cappella partitūru, kurā komponista teatrālā izjūta savienojas ar visaugstāko kompozicionālo meistarību un domas dziļumu. Talbota muzikālajā valodā satiekas viduslaiku un mūsdienu pasaules.
Daudzvalodu teksti un senie svētceļnieku dziedājumi organiski saplūst ar minimālisma elementiem un izsmalcinātu vokālo tekstūru, kas pa spēkam ne katram izpildītājam - līdzās mistikas pilniem dziedājumiem, dzirdam šķīstas eņģeļu balsis, koris reizēm atdarina zvanus, reizēm vēju vai tālas, aizmirstas, izsenas atbalsis. Septiņpadsmit patstāvīgas balsu līnijas, daudzveidīgas vokālās tehnikas, telpisks kora izvietojums un nepārtraukta kustības izjūta pārvērš kori un klausītājus par vienotu organismu, kas ataino svētceļnieku ceļu.
Skaņdarba pamatā ir dramaturģisks stāsts – Roberta Dikinsona librets, kurā savīta viduslaiku un mūsdienu dzeja. Tas vēsta par cilvēka iekšējo ceļu – izturību, šaubām, cerību un pārtapšanu. Jau vairāk nekā tūkstoš gadu svētceļnieki dodas pa Camino de Santiago – vienu no senākajiem un nozīmīgākajiem svētceļojumu maršrutiem Eiropā. Skaņdarbā, līdzās latīņu valodai skan grieķu, basku, spāņu, franču, vācu un angļu valodas, atgādinot, ka Santjago ceļš gadsimtiem ilgi vienojis cilvēkus no visas Eiropas.
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