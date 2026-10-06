“Nordale Pagalmā” aicina uz garākās ābolkūkas svētkiem
Šo svētdien, 11. oktobrī, no plkst. 13.00 līdz pl. 16.00 “Nordale Pagalmā”, Šmerļa ielā 3 k-2, notiks rudens ābolkūkas svētki, kuru centrā būs īpaši šim notikumam tapusi līdz šim garākā izceptā sešu metru ābolkūka. Tā top sadarbībā ar šefpavāru Raimondu Zommeru un restorānu “Entresol”. Uz kopīgu tās baudīšanu aicināts ikviens interesents. Pasākums ir bez maksas un tā laikā paredzētas arī dažādas aktivitātes ģimenēm, kā arī ābolkūku recepšu konkurss.
Ābolkūka šoreiz izvēlēta ne tikai kā rudens sezonai raksturīgs gardums, bet arī kā vienkāršs iemesls satikties pie kopīga galda. Pasākuma iecere ir pulcēt gan tuvējās apkaimes iedzīvotājus, gan citus rīdziniekus un pilsētas viesus, kuri vēlas nesteidzīgi pavadīt svētdienas pēcpusdienu “Nordale Pagalmā”.
“Mēs radījām “Nordale Pagalmu” cilvēkiem – kā Kopenhāgenas iedvesmotu satikšanās vietu brīvā dabā, līdzās Biķernieku mežam, kur kaimiņi un viesi var pavadīt laiku kopā. Rudens sezonu vēlamies iesākt, pulcējot cilvēkus pie sešus metrus garas ābolkūkas un aicinot ikvienu dalīties arī ar savu iecienītāko ābolkūkas recepti. Kā mājokļu un dzīvojamo apkaimju attīstītājam mums ir svarīgi ne tikai būvēt ēkas, bet arī radīt vietas un iemeslus cilvēkiem satikties, iepazīties un veidot kopienas sajūtu,” norāda Kristjans Tors Vehi (Kristjan-Thor Vähi), “Invego” dibinātājs un vadītājs.
Ģimenēm ar bērniem pasākuma laikā būs pieejamas vairākas rudens tematikai veltītas aktivitātes – ābolu krokets, dažādu ābolu degustācija un sejas apgleznošana bērniem. Apmeklētāji varēs iepazīt arī “Husqvarna” stendu, satikt apmācītus suņus, nobaudīt Latvijā ražotu “SALDS” saldējumu, kā arī piedalīties ābolkūkas recepšu konkursa dāvanas izlozē.
“Nordale Pagalma” koncepciju iedvesmojusi Kopenhāgenas pilsētvide un tai raksturīgie publiskie pagalmi un pop-up formāti, kuros pilsētas telpa kļūst par vietu gan ikdienas atpūtai, gan dažādiem notikumiem. Īpaši rudenī šo noskaņu papildina arī Ziemeļvalstu kultūrai raksturīgā kopā būšana – ciemošanās, silti dzērieni un kūka pie viena galda. “Nordale Pagalms” veidots kā atvērta satikšanās vieta Mežciemā, kur iespējams gan iegriezties ikdienā, gan rīkot savus privātos pasākumus.
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Līdz 10. oktobrim var pieteikt savu ābolkūkas recepti – balvā savs pasākums “Nordale Pagalmā” un 500 eiro ēdināšanai
Paralēli pasākumam sociālajos tīklos norisinās ābolkūku recepšu konkurss. Līdz 10. oktobra plkst. 23.59 ikviens aicināts Facebook vai Instagram publicēt savu iecienītāko ābolkūkas recepti, atzīmēt @nordale.pagalms un pievienot tēmturi #NordaleĀbolkūka.
Balvā – iespēja sarīkot savu pasākumu “Nordale Pagalmā”, savukārt “Nordale pagalms” segs šī pasākuma ēdināšanas izmaksas 500 eiro apmērā.
Balvas izlozē pasākuma laikā piedalīsies tie konkursa dalībnieki, kuri būs izpildījuši konkursa nosacījumus, iepriekš reģistrējušies un 11. oktobrī ieradušies uz pasākumu.
Reģistrēties iespējams šeit: https://luma.com/NordalePagalms
Par “Nordale Pagalms”
“Nordale Pagalms” tika atklāts šī gada 29. jūlijā. Tā ir topošās dzīvojamās apkaimes “Nordale” satikšanās un pasākumu vieta, kur atrodas arī projekta showroom un pārdošanas birojs, ļaujot interesentiem iepazīties ar apkaimes koncepciju un mājokļu piedāvājumu.
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“Nordale” attīsta Igaunijas nekustamā īpašuma attīstītājs “Invego”, kas arī Rīgas projektos iedzīvina Ziemeļvalstu dzīvesstila principus – mūsdienīgu arhitektūru, tuvumu dabai, kvalitatīvu publisko telpu un vidi, kas veicina cilvēku satikšanos un kopā būšanu. “Nordale” Mežciemā iecerēta kā vairāku kārtu dzīvojamā apkaime astoņu hektāru plašā teritorijā. Projekta pirmajā kārtā paredzētas gandrīz 38 miljonu eiro investīcijas, izbūvējot 159 mājokļus un komerctelpas.