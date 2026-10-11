Neticamie vēstures līkloči: slavenā franču rakstniece Žorža Sanda ir Kurzemes hercoga mazmazmeita. FOTO
Šogad atzīmējam divas nozīmīgas vēsturiskas gadadienas – 300 gadus kopš par Kurzemes un Zemgales hercogu kļuva vēlāk viens no ievērojamākiem Francijas karavadoņiem un 150 gadus kopš Mūžībā devās viņa mazmazmeita – viena no sava laika slavenākajām rakstniecēm Žorža Sanda. Abu šo personību biogrāfijas savijušās ar tagadējās Latvijas teritoriju.
2026. gads savieno divas Eiropas vēsturē ļoti atšķirīgas personības – karavadoni, Saksijas Moricu un vienu no 19. gadsimta slavenākajām franču rakstniecēm Žoržu Sandu, kuru dzimtas saknes saistītas ar Kurzemi.
No Rīgas aplenkuma līdz Kurzemes hercoga tronim
Saksijas Morics jeb Maurice de Saxe (1696–1750) bija cilvēks, kura dzīvesstāsts ir vesela piedzīvojumu daudzsējumu romāna vērts. Viņš bija Polijas karaļa un Saksijas kūrfirsta Augusta II ārlaulības dēls, kuru tēvs oficiāli atzina 1711. gadā, viņam piešķirot Saksijas grāfa titulu.
Kurzemes hercogs Morics un viņa slavenā mazmazmeita Žorža Sanda
Šogad atzīmējam divas nozīmīgas gadadienas – 300 gadus kopš par Kurzemes hercogu kļuva vēlāk viens no ievērojamākiem Francijas karavadoņiem Saksijas ...
Militārā karjera Moricam sākās ļoti agri. Jau pusaudža gados viņš piedalījās Eiropas lielajos karos, bet Lielā Ziemeļu kara laikā nonāca Krievijas cara Pētera I dienestā. 1710. gadā viņš piedalījās arī Rīgas aplenkumā, kas ilga astoņus mēnešus un noslēdzās ar zviedru Rīgas kapitulāciju. Tādējādi vēl pirms kļūšanas par Kurzemes hercoga kandidātu Morics jau bija nonācis Latvijas teritorijas vēsturē.
Taču Morica ambīcijas sniedzās daudz tālāk par militāro karjeru. Viņš gribēja valdīt pats. 1726. gadā Kurzemes muižniecība un landtāgs Moricu ievēlēja par Kurzemes un Zemgales hercogu. Saksijas prinča ievēlēšana 1726. gada vasarā par hercogu Saksijai deva cerību nostiprināt savu dinastiju Kurzemē, jo tajā laikā “uz galu gāja” toreizējā Kurzemes hercogu Ketleru dzimta.
Morica ievēlēšana bija saistīta arī ar iepriekšēja Kurzemes hercoga atraitni Annu Ivanovna – nākamo Krievijas ķeizarieni Annu I. Viņa Moricu atbalstīja un bija ieinteresēta laulībā ar viņu. Taču tieši šis plāns bija viens no iemesliem, kādēļ Krievija nevēlējās pieļaut Morica nostiprināšanos Kurzemē. Pret to bija Krievijas ķeizariene Katrīna I. Pret Moricu vērsās Krievijas spēki, un kņazs Aleksandrs Meņšikovs centās panākt viņa atteikšanos no pretenzijām uz troni. Galu galā Krievija izmantoja militāru spēku. Morica ievēlēšana jau 1726. gada rudenī tika anulēta, taču pats Morics vēl vairākus mēnešus turpināja cīnīties par savām tiesībām.
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Moricsala – hercoga patvērums
Morica stāsta dramatiskākā epizode Latvijā norisinājās Usmas ezerā. 1727. gadā, Krievijas karaspēkam tuvojoties, Morics ar saviem piekritējiem atkāpās uz Usmas ezera salu, kas tolaik bija pazīstama kā Zivju sala (vēlāk tā ieguva Moricsalas vārdu). Vēsturiskajos avotos minēts, ka Morica spēkos bija aptuveni 900 cilvēku – ap 300 karavīru un aptuveni 600 apbruņotu zemnieku; starp viņa atbalstītājiem bija arī daudzi latvieši. Salā tika ierīkoti nocietinājumi. Morics pat izdeva uzsaukumu, aicinot Kurzemes iedzīvotājus pretoties ārvalstu karaspēka iebrukumam.
Taču pretinieka pārspēks bija pārāk liels. Salu aplenca Krievijas karaspēks. Morica vienībai nācās padoties, bet pats Morics no salas izbēga. Par viņa bēgšanu saglabājušās vairākas leģendas – tostarp stāsts, ka viņš pārģērbies aizbēdzis no salas un nonācis Ventspilī.
Morica Kurzemes avantūras beigas
Taču tieši šī neveiksme vēlāk kļuva par vienu no interesantākajām viņa dzīves epizodēm. Viņa vārds tagad uz laiku laikiem ierakstīts Usmas ezera salas nosaukumā un Kurzemes zaudētais tronis viņam netraucēja kļūt par Francijas leģendu.
Morica karjera pēc aiziešanas no Kurzemes ir gandrīz neticama. Viņš devās uz Franciju un iestājās Francijas dienestā. Lai gan Morics bija protestants valstī, kurā dominēja katolicisms, viņš pakāpeniski izvirzījās Francijas militārās elites virsotnē. Viņa lielākais slavas brīdis bija Fontenē kauja 1745. gadā (mūsdienu Beļģijas teritorijā), kur franču armija Morica vadībā cīņā par “Austrijas mantojumu” sakāva britu, austriešu, holandiešu un hannoveriešu apvienoto karaspēku. Pēc šīs uzvaras viņa autoritāte kļuva milzīga. 1746. gadā Morics tika iecelts par Francijas maršalu, bet 1747. gadā kļuva par Francijas ģenerālmaršalu – vienu no augstākajiem militārajiem amatiem valstī. Vēsturiskajā literatūrā viņš tiek raksturots kā viens no sava laikmeta ievērojamākajiem karavadoņiem.
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Taču Morics nebija tikai karotājs. Viņš nopietni interesējās par kara teoriju un uzrakstīja „Mes rêveries” jeb „Manas pārdomas”, plašāk pazīstamas kā pārdomas par kara mākslu. Darbs pēc viņa nāves tika publicēts 18. gadsimta vidū un kļuva par nozīmīgu militārās domas avotu. Tātad cilvēks, kurš savulaik cīnījās par nelielas Kurzemes hercogistes troni, beigās kļuva par vienu no varenākajiem Francijas karavadoņiem.
Un te stāstā parādās Žorža Sanda
Moricam bija ārlaulības meita Marija Aurora no Saksijas (Marie-Aurore de Saxe), kuru viņam dāvāja aktrise Marija Rinto. Marija Auroras vēlāk kļuva par Luī Dupēna de Franksiela sievu, un viņu dēls Moriss Dupēns bija topošās rakstnieces tēvs.
Par šo izcelsmi pati Žorža Sanda rakstīja savā autobiogrāfijā “Histoire de ma vie” (“Manas dzīves vēsture”), kurā vesela nodaļa veltīta viņas slavenajam priekštecim – „Le Maréchal de Saxe”.
Žorža Sanda (1804–1876; īstajā vārdā Amandīne Aurora Lusila Dipēna), bija viena no 19. gadsimta ievērojamākajām franču rakstniecēm. Viņa dzimusi Parīzē 1804. gada 1. jūlijā. Pēc tēva nāves 1808. gadā viņu audzināja vecāmāte Marija Aurora no Saksijas Nohānas muižā Francijas centrālajā daļā. Tieši Nohāna vēlāk kļuva par vienu no svarīgākajām vietām rakstnieces dzīvē un daiļradē. 1832. gadā viņa pirmo reizi publicēja romānu ar vārdu George Sand (vīrieša pseidonīms nebija nejaušība – tā laika literārajā pasaulē sievietei bija daudz grūtāk iegūt līdzvērtīgu autoritāti).
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Žorža Sanda bija ne tikai rakstniece. Viņa kļuva par vienu no sava laikmeta spilgtākajām sieviešu brīvības un sociālo pārmaiņu balsīm. Viņas romānos tika apspriesta sievietes vieta sabiedrībā, laulība, sociālā nevienlīdzība un cilvēka tiesības uz personisko brīvību. Viņas slavenākie darbi, kuri vairākkāri izdoti arī latviski, ir „Indiāna”, „Valentīna”, „Konsuela”, „Grāfiene fon Rūdolštate”, „Mazā Fadete”, „Velna purvs” un citi romāni, stāsti un lugas. Kopumā viņas literārais mantojums ir ļoti plašs – romāni, lugas, autobiogrāfija, politiskā publicistika, vēstules un citi teksti.
Viņas tuvāko draugu lokā bija daudzi tā laika Eiropas kultūras spīdekļi – Frideriks Šopēns, Francs Lists, Onorē de Balzaks, Eižēns Delakruā, Gustavs Flobērs un citi. Ar Frideriku Šopēnu viņu saistīja deviņus gadus ilgas attiecības.
Žorža Sanda raksta par Latviju
Žoržas Sandas autobiogrāfijā „Histoire de ma vie” ir vesela nodaļa par viņas vecvectēvu Saksijas Moricu, un tajā rakstniece diezgan plaši apraksta viņa piedzīvojumus Kurzemē un Zemgalē. Viņa raksta par to, kā Morics tika ievēlēts par Kurzemes un Zemgales hercogu, kā viņu atbalstīja hercogiene Anna Ivanovna un kā viņš centās saglabāt savu varu, cīnoties pret Krievijas un Polijas interesēm.
Tātad Kurzemes vēsture nav tikai biogrāfiska piezīme par viņas dzimtu – Žorža Sanda pati to ir iekļāvusi savā autobiogrāfiskajā stāstā. Viņa Kurzemes iedzīvotājus apzīmē ar vārdu Courlandais un raksta par „Courlande et Sémigalle” – Kurzemi un Zemgali.
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Vēl vairāk – Žoržas Sandas stāstījumā Morics nav tikai sauss vēsturisks tēls. Viņas pārstāstā saglabājies arī leģendārais stāsts par viņa piedzīvojumiem pie Annas Ivanovnas, viņa ambīcijām un neveiksmīgo cīņu par Kurzemes troni.
Tas nozīmē, ka viens no nozīmīgākajiem Latvijas 18. gadsimta vēstures notikumiem ir aprakstīts arī vienas no pasaules slavenākajām 19. gadsimta rakstniecēm autobiogrāfijā. Tiesa gan, nav pamata apgalvot, ka Latvija būtu bijusi nozīmīga vieta viņas daiļliteratūrā tādā pašā nozīmē, kā Francija vai Itālija. Skaidrākais un tiešākais Latvijas teritorijas apraksts ir tieši „Histoire de ma vie”, kur Kurzeme un Zemgale parādās saistībā ar viņas dzimtas vēsturi.
Vienam bija lemts uz brīdi kļūt par Kurzemes hercogu, bet pēc tam – par Francijas slavenāko karavadoni. Otrai – par vienu no Eiropas 19. gadsimta literatūras ikonām.
Saksijas Morica un Žoržas Sandas liecības Latvijā
* Saksijas Morics Latvijā ir iemūžināts galvenokārt vietvārdos, vēsturiskajā atmiņā un vietējās tradīcijās, nevis ar lieliem pieminekļiem. Viņa vārds Latvijā saglabājies pārsteidzoši dzīvs, ņemot vērā, ka viņš Kurzemes hercoga amatā bija tikai ļoti īsu laiku. Visizteiksmīgākais Morica “piemineklis” ir Moricsala Usmas ezerā. Pirms 18. gadsimta notikumiem tā bija pazīstama kā Zivju sala. Turklāt šī nav vienkārši jebkura sala: Moricsalas dabas rezervāts ir viena no nozīmīgākajām Latvijas dabas aizsargājamajām teritorijām.
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Usmas pagastā tiek rīkoti Morica svētki, kas tradicionāli notiek augusta pirmajā sestdienā. Tajos piedalās vietējie kolektīvi, mūziķi un teātra ļaudis. Pie Usmas ezera izveidots arī “Morica dārguma lādes” objekts – sava veida informatīvs tūrisma elements, kas ļauj iepazīt Moricsalas vēsturi, pašā rezervāta salā neizkāpjot. Ar Morica uzturēšanos salā saistās arī nostāsts par dižozolu, kura paēnā viņš esot slēpies. Šis slavenais ozols 1970. gadā nogāzās, un mūsdienās no tā palikusi tikai celma daļa. Tādējādi arī pats koks savulaik bija sava veida “dzīvais piemineklis” Moricam.
* Žoržas Sandas vārds latviešu lasītājiem bija pazīstams jau 19. gadsimta beigās. Par viņas dzīvi un daiļradi tolaik rakstīja “Mājas Viesis”, “Austrums” un “Baltijas Vēstnesis”. Īpaši zīmīgi, ka Aspazija 1901. gadā “Mājas Viesī” publicēja apceri “Žorž Sand”. Tas ir ļoti interesants fakts, jo Aspaziju un Žoržu Sandu saista arī sievietes emancipācijas un sabiedrībā pieņemto lomu pārvarēšanas tēma.
Žoržas Sandas darbi Latvijā tulkoti jau vairāk nekā gadsimtu. Pirmie latviešu tulkojumi bija “Drošsirdības spārni” (1910) un “Mazā Fadete” (1936). Vēlāk latviski iznāca arī viņas pazīstamākie darbi, tostarp “Konsuela” un “Grāfiene fon Rudolštate”. Pirms pusgadsimta arī izdota arī Andrē Moruā biogrāfija “Žorža Sanda” latviešu valodā.
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Žorža Sanda kļuva arī par skatuves tēlu Latvijas teātrī. Jaroslava Ivaškeviča lugā “Vasara Noānā” viņu atveidojusi izcilā latviešu aktrise Elza Radziņa. Žoržas Sandas skatuves tērps no 1969. gada iestudējuma ir saglabāts Rakstniecības un mūzikas muzeja krājumā.