Viens raksta scenārijus, otrs zog televizorus: Dailē pirmizrādi piedzīvo “Īsti rietumi”
Viens sapņo par panākumiem Holivudā, otrs zog televizorus un klīst pa tuksnesi. Dailes teātra Jaunajā zālē pirmizrādi piedzīvojusi Sema Šeparda luga “Īsti rietumi”, kurā Toms Veličko un Niklāvs Kurpnieks atveido divus brāļus, kas viens otra dzīvē ierauga paši savas nepiepildītās ilgas.
Jaunākais brālis Ostins ir centīgs scenārists un tūliņ, tūliņ ielauzīsies Holivudā un pelnīs lielo naudu. Vecākais brālis Lī zog televizorus un vada savu dzīvi sabiedrības perifērijā, klīstot pa tuksnesi. Viens tic kārtībai, otrs pieder tuksnesim. Jaunākais zina, ko pārdot skatītājiem, bet vecākais – kā likt kādam citam paveikt darbu viņa vietā, kamēr pats atšauj vaļā alus pudeli. Bet kopumā izrāde runā arī par ilgām un nepiepildītiem sapņiem, kur abi brāļi viens otra dzīvē saskata to, pēc kā iekšēji dzenas savējā.
Izrādi Dailes teātrī iestudējis daudzsološais Amsterdamā un Briselē strādājošais poļu izcelsmes režisors Mateušs Staņaks ar beļģu un latviešu komandu. Izrādes kopproducents ir Ādama Mickēviča institūts (Adam Mickiewicz Institute) no Polijas.
Leģendārā amerikāņu dramaturga, scenārista un aktiera Sema Šeparda vārds teātra vidē ir nozīmīgs, un šis viņa darbs ir pirmiestudējums Latvijā. Guntis Berelis, kas veidojis izrādes programmiņu, par dramaturgu raksta: “Ja neaizraujamies ar epitetiem vispārākajās pakāpēs – noteikti viens no 20. gadsimta izcilākajiem ASV dramaturgiem, par ko vēsta Pulicera balva par lugu “Apraktais bērns”(Buried Child), un divas nominācijas Pulicera balvai, tostarp arī par “Īsti rietumi”. Citu godalgu uzskaitījums aizņemtu pārlieku daudz vietas, piebildīšu vien, ka Šepards ir deviņas reizes( citos avotos – desmit) saņēmis “Obie” balvu, kas ir nozīmīgākais ASV apbalvojums dramaturģijā.”
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Lomās: Niklāvs Kurpnieks, Toms Veličko, Vita Vārpiņa, Lauris Subatnieks. Radošā komanda: režisors – Mateušs Staņaks (Mateusz Staniak); scenogrāfijas un gaismu māksliniece – Zaza Dipona (Zaza Dupont); scenogrāfijas līdzautors – Jarne Bosārts (Jarne Bossaerts); komponists – Jūlijs Melngailis; lugu no angļu valodas tulkojusi– Laura Ziemele, izrādes vadītājs – Mārcis Ģipters; producente – Kristīne Mūrmane.