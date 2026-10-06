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Novadu ziņas
Šodien 11:19
Pārbaudīs rīcību ārkārtas situācijās: Ādažu novadā "Nameja" ietvaros notiks iedzīvotāju evakuācija
Ādažu novadā trešdien, 7. oktobrī, militāro mācību "Namejs" ietvaros norisināsies iedzīvotāju evakuācijas mācības, liecina pašvaldības publiskotā informācija.
Mācību galvenais mērķis ir praktiski pārbaudīt iedzīvotāju evakuācijas norisi, kā arī iesaistīto pušu sadarbību ārkārtas situācijā. Plānots, ka mācības novadā norisināsies visas dienas garumā – no plkst. 9.00 līdz 18.00.
Pašvaldībā informē, ka visiem mācību dalībniekiem uz vietas tiks nodrošināts dzeramais ūdens un ēdināšana. Lai piedalītos evakuācijas treniņā, iedzīvotājiem specifisks ekipējums vai citas lietas nav nepieciešamas, taču tie dalībnieki, kuriem jau ir sagatavota 72 stundu ārkārtas gadījumu soma, aicināti to ņemt līdzi. Tas ļaus mācību laikā praktiski izmantot un pārbaudīt savu krīzes situācijām sagatavoto aprīkojumu.