Ojāra Vācieša literārajai prēmijai dzejā šogad izvirzīti 14 krājumi
Ojāra Vācieša literārajai prēmijai dzejā šogad ir izvirzīti 14 dzejas krājumi, kurus izdevušas septiņas izdevniecības un biedrības, liecina balvas rīkotāju publiskotā informācija.
Starp izvirzītajiem darbiem ir apgāda žurnāla "Strāva" izdotais Elīnas Vendijas Rībenas krājums "Piena mugurkauls", izdevniecības "Aminori" klajā laistie Agneses Rutkēvičas "Vientulības drošības noteikumi", kā arī pieci izdevniecības "Neputns" darbi – Marijas Luīzes Meļķes "Gaudu dzejoļi", Kārļa Vērdiņa "Nekas", Lāsmas Oltes "-jums gaisma netraucē?", Aleksandra Barona "Vientulības labirints" un Lindas Mences "acij ir maza kabatiņa". Tāpat balvai nominēti apgāda "Jānis Roze" izdotie Dženas Andersones "Pilsētas putni", kā arī Sandras Ratnieces un Kristapa Vecgrāvja "Vakara sarunas".
Žurnāla "Punctum" atbalsta biedrība balvai pieteikusi Sintijas Kampānes-Štelmaheres darbu "dārzs", Ivara Šteinberga "Lielais sprādziens" un Ingmāras Balodes "atrodi makšķernieku". Savukārt izdevniecība "Latvijas Mediji" virzījusi Kristiānas Šukstas krājumu "AUKAS", bet biedrība "Orbīta" – Andra Alpa darbu "vēl apmācies".
Šogad konkursa komisijas sastāvā, kas vērtē iesniegtos dzejoļu krājumus, darbojas Carnikavas vidusskolas skolotāja un Vācieša ģimenes pārstāve Ilze Vāciete, rakstnieks un Vācieša memoriālā muzeja vecākais speciālists Mārtiņš Bērziņš, dzejniece un prēmijas ieguvēja 2018. gadā Daina Sirmā, Carnikavas bibliotēkas vadītāja Ilze Ezermale, kā arī rakstniece, bērnu grāmatu un scenāriju autore Agnese Vanaga.
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Ojāra Vācieša literārās prēmijas dzejā pasniegšanas ceremonija notiks 13. novembrī plkst. 19.00 Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā.