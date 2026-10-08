Padomju mantojums vai nepieciešamība? Kāpēc pacienti Latvijā turpina "pateikties" ārstiem
Garas rindas un finansējuma trūkums veselības aprūpē rada bīstamu augsni - pacienti sāk ticēt, ka aploksne ārstam palīdzēs saņemt pakalpojumu ātrāk vai kvalitatīvāk. Eksperti brīdina, ka robeža starp šādu pateicību un kukuli joprojām ir neskaidra.
Latvijā tā ir sena prakse, atzīst Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes profesors, endokrinologs Valdis Pīrāgs. Viņaprāt, šī situācija noteikti būtu jāmaina, vēsta Latvijas Radio raidījums "Kā labāk dzīvot?".
"Es domāju, ka šeit bumba vairāk ir pacientu pusē, jo valda maldīgs priekšstats, ka šādā veidā iespējams ietekmēt ne tikai ārstus, bet arī policistus, juristus, skolotājus, un tas ir jāmaina," viņš norāda. Ārsti ir profesionāļi, kuri dara savu darbu, un nevajadzētu būt tā, ka daļa pacientu sirdsmieru iegūst tikai pēc tam, kad ārstam pasniegta tā dēvētā "pateicība".
Pastāv uzskats, ka tas ir padomju laiku mantojums, kas raksturīgs galvenokārt vecāka gadagājuma cilvēkiem, savukārt jaunākās paaudzes šādi vairs nerīkojas.
Taču patiesībā šī prakse joprojām ir aktuāla, uzsver Tiesībsarga biroja Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas juridiskā padomniece Elīna Ūsiņa. Tiesībsarga birojs par šo jautājumu veicis padziļinātu pētījumu, aptaujājot sabiedrību, pacientu un ārstu nevalstiskās organizācijas, kā arī izglītības iestādes, kurās tiek sagatavoti topošie mediķi.
"Mēs pārliecinājāmies, ka tās nav pagātnes atmiņas par importa kafijas bundžām, konjaciņu un aploksnīti - tā ir realitāte, pret kuru izturas iecietīgi, kuru pieņem un atbalsta abas puses," norāda Ūsiņa.
Iegūtie dati liecina, ka galvenais iemesls, kas mudina pacientus šādi rīkoties, ir vēlme pateikties un izteikt sirsnīgu atzinību par labi paveiktu darbu un atsaucīgu attieksmi. Tomēr vienlaikus nepārprotami pastāv arī vēlme šādā veidā "nopirkt" kvalitatīvāku pakalpojumu, labvēlību un cieņpilnāku attieksmi, skaidro Ūsiņa.
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Ir ļoti svarīgi novilkt skaidru robežu starp šīm divām situācijām, uzsver Pacientu organizāciju tīkla vadītāja Baiba Ziemele.
"Kā mēs visi ļoti labi zinām, veselības aprūpes sistēmā trūkst naudas, bet rindas ir ārkārtīgi garas. Līdz ar to rodas augsne šādiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas pacientiem it kā dod cerību saņemt kaut ko labāku un lielākā apjomā. Tādējādi pati sistēma rada situāciju, kurā cilvēki domā - ja viņi samaksās, iespējams, saņems labāku aprūpi, taču ne vienmēr tā arī notiek," uzsver Ziemele.
Tāpēc pacientu organizācijas vienmēr uzsver caurskatāmības un informētības nozīmi - nepieciešami skaidri un saprotami ārstēšanās ceļi, lai pacienti zinātu, piemēram, kurā brīdī un pie kura ārsta jāvēršas, lai konkrēto pakalpojumu saņemtu savlaicīgi.
Savukārt Ūsiņa vērš uzmanību uz to, ka nereti arī pēc ārstēšanas dāvanas tiek pasniegtas ar zināmu aprēķinu - ja nu kādreiz pie šī ārsta būs jāatgriežas vai viņa palīdzība būs nepieciešama kādam no tuviniekiem. Tāpēc arī šāda rīcība kopumā nebūtu atbalstāma.
Viņasprāt, viens no risinājumiem būtu piedāvāt pacientiem citus veidus, kā pateikties ārstiem, ja cilvēks patiešām vēlas izteikt atzinību par īpaši labi paveiktu darbu vai iejūtīgu attieksmi. Piemēram, tās varētu būt aptaujas, vērtējumi vai atsauksmes, kas pēc tam nonāk slimnīcas vadības rīcībā.
"Tai sabiedrības daļai, kas vēlas pateikties, būtu jāpiedāvā jauni veidi, kā izteikt atzinību - piemēram, ziedojot slimnīcas fondam vai darot to kādā citā veidā. Mums jāsaprot, ka šī vide ir darbavieta, bet medicīnas darbinieks ir darbinieks, kurš gluži cilvēciski arī vēlas saņemt atzinību. Personālvadības pētījumi liecina, ka darba vidē ir svarīgi, lai šī atzinība nāktu no darba devēja - pirmām kārtām no vadības, nevis klientiem vai pacientiem," norāda Ūsiņa.