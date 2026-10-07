Pēkšņi jāmaksā 2 eiro par minūti! Latgalē tūristu mobilie telefoni automātiski pieslēdzas baltkrievu tīkliem
Baltkrievijas pierobežas apmeklētājiem ieteicams savos mobilajos telefonos atslēgt automātisko tīklu meklētāju, lai telefoni nepieslēgtos baltkrievu tīkliem un rēķini nesagādātu nepatīkamus pārsteigumus.
Tā intervijā portālam Jauns.lv pastāstīja pierobežā saimniekojošā uzņēmēja Ilze Stabulniece. Viņas zirgu sēta “Klajumi” atdodas 5 km no Latvijas robežas - Krāslavas novada Kaplavas pagastā.
Runājot par pēdējā laika drošības situāciju un tās ietekmi uz darbošanos, Stabulniece sacīja: “Man nākas darboties kā mierinātājam, jo mēs dzīvojam neatkarīgā valstī, un, ja skaidri domā, tad kara situācijas mums nav. Mana iepriekšējā paaudze ir izdzīvojusi kara situāciju.
Protams, mums ir jādomā, mēs dzīvojam līdz ar valsti. Kad bija nejauši ielidojošais drons [pavasarī], tad tā panika, ko sacēla (it sevišķi mediji), nebija tik traka, kā to mālēja.”
Viņas uzņēmumā par klientu trūkumu šosezon nevarēja sūdzēties. “Mums bija līdzīgi kā pagājušajā gadā, jūlijs un augusts bija labāki nekā pagājušajā gadā, septembrī bija par aptuveni 20 cilvēkiem mazāk. Nebija tik labi kā 2023.gadā, bet labāk nekā pagājušajā gadā.”
Klaigātāji aizbaidīja skolēnus
Žēl, ka “klaigātāji aizbaidīja skolniekus”. “Mums skolnieki nav tūristi, mēs skolniekus izglītojam un uzskatām par sociālu projektu, kurā uzņemam skolnieku grupas saimniecībā. Skolniekus izbaidīja pavasara drons un ažiotāža. No divām grupām vecāki zvanīja un teica, ka bērni grib, bet aizveda uz Jēkabpili. Iespējams, kādi vispār nepieteicās, kuri būtu bijuši [ja nebūtu ažiotāžas ap drošību].
Saimniecei ir žēl, ka skolēniem nebija iespēja satikt zirgus, taču tas neatstāja būtisku ietekmi uz uzņēmuma finansiālo situāciju. “Tās ir kapeiciņas, kas nāk no grupām. Mēs arī daudz ko dodam skolniekiem par brīvu.”
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Informē par drošu patvēruma vietu
Pozitīvi, ka šovasar bērnu nometnes bija 100% piepildītas, kā tas bija arī iepriekšējos gados. Tāpat zirgu un dabas izrādi augustā apmeklēja aptuveni 3000 viesu. “Mēs bijām sagatavojuši arī informāciju par drošu patvēruma vietu mūsu parka zonā pēc ieteikumiem, bet, paldies Dievam, mums neviens nelidoja pāri un cilvēki brauca un baudīja zirgus un dabu.”
Uzņēmēja saglabā optimistisku skatu uz Latvijā notiekošo, neskatoties uz dažādām izskanējušām bažām par drošību. “Cilvēki brauc un apciemo mūs, varbūt nedaudz pabrīnoties par mums, kā mēs dzīvojam un ka meža vidū pagalma vidū nātres tomēr neaug. Gaisma spīd.
Tikai 5 km no robežas
Mēs 90 gadus arī pildām, kā es nedaudz jokojot saku, brīvprātīgās robežsardzes funkciju. Mēs ar savu dzīvi pierobežā sargājam Latvijas un Eiropas Savienības ārējo robežu.” Zirgu sēta “Klajumi” atdodas 5 km no Latvijas robežas.
Vai sētas iemītniekiem nav bail, domājot par iespējamo drošības situācijas saasināšanos? “Mums nav bail. Mēs te dzīvojam jau trešajā paaudzē un turpināsim dzīvot. Te ir mūsu ģimene un dzīvnieki, te mēs dzīvosim.”
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Ar bērniem pārrunā gan vēstures, gan šodienas aktualitātes
Arī, domājot par bērnu nākotni, saimniece jūtas droši. “Bērni atbilstoši vecumam tiek izglītoti. Mēs ik dienu pārrunājam gan ārpolitiku, gan iekšpolitiku, tagad arī vēlēšanas. Arī iepriekš mēs analizējām situāciju, piemēram, 2022.gadā. Tāpat stāstu par vēsturi, kā attīstījās notikumi 1939.gadā, kad te ienāca Krievijas karaspēks, gan par to, kā mēs varam sevi pasargāt tagad.”
Pats galvenais, lai situācija nepasliktinās “sasmakojošo, sen nemazgāto Kremļa zeķu partijas” dēļ. “Ar bērniem mēs pārrunājam visas lietas. Tas ir svarīgi.”
Runājot par drošām patvēruma vietām iespējamo apdraudējumu gadījumā, Stabulniece norādīja, ka pašvaldībām jārūpējas par saviem pilsētniekiem. “Mums droša patvēruma vieta ir mūsu mājas. Par lauciniekiem jau neviens nedomā.”
Malka šķūnīti, ūdens akā un krājumi pagrabā
“Mums ir malkas apkure, mums ir ūdens akā, mums ir krājumi pagrabā. Mēs zinām, kā izdzīvot arī mežā, vīrs ir mednieks. Slazdus likt viņš arī māk.”
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Katram lauku iedzīvotājam jāapzinās, ka par drošām patvēruma vietām lauciniekiem netiek domāts. Ir jāsaprot, ka glābs pilsētniekus. Taču par to Stabulniecei nav rūgtuma. “Pilsētnieki ir vārgi, laucinieki ir sīksti,” viņa smaidīja un atgādināja, ka ir izdzīvots arī bez elektrības. Arī agrāk senči dzīvoja bez dažādām ekstrām. “Mums te nav bažu. Mums nekur nav jāpatveras, jāmūk prom.”
Lauciniekiem malkas apkure, ūdens akā un krājumi pagrabā ir ne tikai, gatavojoties iespējamam drošības apdraudējumam, bet gan visu laiku. Laucinieki tā vienkārši dzīvo.
Kritika par mobilajiem sakariem
Ģimenei ir neliels ģenerators, lai vajadzības gadījumā varētu pieslēgt ledusskapi vai kaut ko nedaudz uzlādēt. “Mums [ģenerators] ir, bet sakaru torņu pārvaldniekiem gan vajadzētu padomāt par ģeneratoriem. Mēs viņiem nevaram palīdzēt, mēs viņiem tikai rēķinus maksājam.” Viņiem pašiem vajadzētu domāt par nepārtraukti labiem sakariem.
Runājot par mobilo sakaru zonu, viņa pastāstīja, ka “Tele2” un LMT sakari viņu apkaimē ir normāli, bet “Bitei” tie ir ļoti slikti. “Kad man zvana “Bite” un piedāvā pakalpojumus, es saku: “Paskatieties adresi, uz kuru jūs zvanāt!” “Bite” te nav.” Salīdzinoši LMT esot vislabākie sakari.
Brīdina neuzķerties baltkrievu raidītājiem
Pēdējā laikā Nacionālo bruņoto spēku pārstāvji braukājuši apkārt un intervējuši, kā klājas pierobežā dzīvojošajiem. “Es saku, ka ir kaut kā jokaini. Mēs brīdinām savus apmeklētājus, lai viņi [savos mobilajos telefonos] atslēdz automātiskos tīklu meklētājus un neuzķer baltkrievu raidītāju. Mūsu raidītāji ir tik vāji, ka dažreiz gadās, ka 5-10 km no robežas baltkrievi uzķer.”
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Ja apmeklētājus par to nepabrīdina, tad viņu mobilie telefoni mēdz pieslēgties baltkrievu mobilo sakaru tīklam. “Mums nav zonas no mūsu Latvijas uzņēmumiem, kas piedāvā mobilos sakarus, bet baltkrievi uzreiz pieslēdz automātiski. Tikai tur ir jāmaksā 2 eiro minūtē. Ir gadījušies arī šādi negadījumi.”
Īpaši jāuzmanās nezinošiem apmeklētājiem
Pašai uzņēmējai tā nav gadījies, jo viņa pārzina šo situācija, taču apmeklētājiem gan tā ir noticis. “Tad ir brīnums, ka ir tāda maksa. Bet automātiskais tīklu meklētājs ir pieslēgts, un sevišķi “Bites” klientiem ir ļoti bīstami atrasties šādā teritorijā.”
"Bites” klientiem zona pierobežā esot ļoti slikta, bet “Tele2” un LMT klientiem situācija esot labāka. Turklāt pierobežā dzīvojošie iesaka mobilo sakaru nodrošinātājiem iegādāties ģeneratorus, lai arī elektrības pārrāvumu gadījumu viņi varētu nodrošināt mobilos sakarus, viņa rekomendēja.