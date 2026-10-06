Saeimas komisija NEPLP locekļa amatam virza Ditu Rembergu
Dita Remberga spērusi soli tuvāk Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) locekļa amatam — viņas kandidatūru otrdien atbalstīja deviņi no 11 Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas balsojošajiem deputātiem.
Par viņas kandidatūru vēl būs jālemj parlamenta sēdē. Plānots, ka šis jautājums tiks lemts jau šonedēļ. No deviņiem sākotnējiem kandidātiem balsošanai komisijas sēdē tika izvirzīti trīs pretendenti. Rembergu bija izvirzījis Nacionālās apvienības deputāts Jānis Eglīts. Partijas "Latvija pirmajā vietā" deputāte Maija Armaņeva frakcijas vārdā balsojumam izvirzīja Latvijas Raidorganizāciju asociācijas izpilddirektoru Kristeru Pļešakovu, bet "Apvienotā saraksta" deputāte Ieva Brante pēc neilga pārdomu brīža paziņoja, ka izvirza Imanta Ziedoņa muzeja fonda valdes locekli, izbijušo politiķi Žaneti Grendi.
Rembergas kandidatūru atbalstīja deviņi no 11 komisijā balsojošajiem deputātiem. Komisija iepriekš uzklausīja deviņus NEPLP locekļa amata kandidātus, kuri izteica viedokli gan par informatīvās telpas drošību, vārda brīvības ierobežojumu samērīgumu, gan regulatora funkcijām, digitālo platformu attīstību un sadarbību ar masu mediju nozari.
Kā vēstīts, uz NEPLP locekļa amatu bez Grendes, Pļešakova un Rembergas bija pieteikusies arī bijusī Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Ādamsone, Latvijas Universitātes un Vidzemes Augstskolas žurnālistikas kursu pasniedzējs Kārlis Dagilis, Grende, kā arī Latvijas Preses izdevēju asociācijas izpilddirektors Guntars Līcis.
Tāpat uz NEPLP locekļa amatu kandidēja TV24 informatīvā dienesta vadītājs Guntis Meisters, SIA "RS Media" juriste Jeļena Volkova, kā arī Sabiedrības integrācijas fonda padomes locekle, Latvijas Maksātnespējas procesa administratoru asociācijas izpilddirektore Daiga Sproģe.
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Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija iepriekš aicināja biedrības un nodibinājumus, kas darbojas plašsaziņas līdzekļu, izglītības, kultūras, zinātnes un cilvēktiesību jomā, un citas ieinteresētās personas sniegt atsauksmes par pieteiktajiem kandidātiem.
NEPLP locekli amatā pēc Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas ierosinājuma uz pieciem gadiem apstiprina Saeima. Iepriekšējais NEPLP vadītājs Ivars Āboliņš (NA) jūnija sākumā paziņoja, ka nolēmis atkāpties no padomes locekļa amata un kļūt par Nacionālās apvienības politiķa Naura Puntuļa vadītās KM parlamentāro sekretāru. Dienā, kad Saeima atbalstīja Āboliņa atbrīvošanu no amata, par NEPLP priekšsēdētāju tika ievēlēta līdzšinējā padomes priekšsēdētāja vietniece Aurēlija Ieva Druviete.