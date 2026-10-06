Sadursmē iesaistītas sešas automašīnas.
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Šodien 10:28
Starp Iecavu un Ķekavu notikusi smaga avārija - sadūrušies četri kravas auto, mikroautobuss un vieglā automašīna
Starp Iecavu un Ķekavu, uz šosejas A7, notikusi smaga sešu automašīnu sadursme, kurā iesaistīti četri kravas auto, mikroautobuss un vieglā automašīna.
Valsts policija norāda, ka sadrusme notikusi ap plkst. 9.00 Bauskas novadā, Iecavas pagastā uz autoceļa A7. Šobrīd notikuma vietā darbojas glābšanas dienesti un satiksme pa vienu joslu virzienā no Rīgas uz Bausku ir bloķēta. Pašlaik ziņas par cietušajiem nav sniegtas.