Piektdien no rīta un dienas gaitā vēja brāzmas piekrastē var sasniegt 28 metrus sekundē.
Sabiedrība
Šodien 09:50
Jau piektdien Latvijā gaidāma pirmā rudens vētra - vēja brāzmas var sasniegt 28 metrus sekundē
Piektdien, 9. oktobrī, Latvijā gaidāma šī gada pirmā vētra, prognozē sinoptiķi.
Saskaņā ar jaunākajiem datiem vējš ievērojami pastiprināsies piektdien no rīta un dienas gaitā - gaidāmas dienvidrietumu vēja brāzmas līdz 16-21 metram sekundē, bet piekrastē brāzmu spēks var sasniegt 28 metrus sekundē. Naktī uz sestdienu vējš pierims. Sagaidāms, ka vēja postījumi būs ievērojami mazāki nekā 22. augustā un naktī uz 23. augustu, kad Latviju skāra novērojumu vēsturē spēcīgākā vasaras vētra.
Pirms vētrainās piektdienas - trešdien un ceturtdien - laiks būs pārsvarā sauss un saulains, ar lēnu līdz mērenu vēju, turklāt gaisa temperatūra ceturtdien var pakāpties līdz +20 grādiem. Piektdien kļūs jūtami vēsāks - gaisa temperatūra dienā daudzviet noslīdēs zem +10 grādiem, brīžiem līs.