Šlesers vēlas izlīgt ar "Apvienoto sarakstu" un Nacionālo apvienību
Partijas "Latvija pirmajā vietā" (LPV) līderis Ainārs Šlesers Latvijas Televīzijai norādījis, ka pienācis laiks izlīgt ar "Apvienoto sarakstu" (AS) un Nacionālo apvienību (NA) un veidot kopīgu koalīciju.
"Vēlēšanas ir beigušās, un šoreiz LPV pamatpiedāvājums premjeram Andrim Kulbergam (AS) ir vienkāršs: ir pienācis laiks izlīgumam," sacīja politiķis, aicinot Kulbergu vienoties par kopīgu darbu valdībā.
Šlesers uzsvēra, ka gan AS, gan LPV vēlētāji sagaida pārmaiņas, tāpēc patlaban esot unikāla iespēja izveidot kopīgu koalīciju. Viņš atzina, ka jaunās valdības programmas pamatu piedāvātu Kulbergs, savukārt LPV jau tagad ar AS esot vienāds skatījums aptuveni pusē jautājumu.
"Ja mēs ejam valdībā, būsim spiesti paskaidrot vēlētājiem, ka ir jautājumi, par ko nevaram vienoties. Neviena partija nevar 100% apmērā realizēt savu programmu," teica Šlesers. Viņaprāt, pašlaik nevajadzētu koncentrēties uz ideoloģiskajām atšķirībām.
LPV līderis apgalvoja, ka viņa vadītā partija varētu būt stabils un uzticams koalīcijas partneris. Viņš norādīja, ka AS pats jau faktiski esot triju partiju koalīcija, kurai LPV varētu palīdzēt nodrošināt stabilitāti.
"Mums ir 17 vienoti mandāti, kas varētu stabilizēt Kulberga partiju," sacīja Šlesers. Politiķis atzina, ka pastāv bažas par atsevišķiem jautājumiem, tostarp LPV topošo deputātu Aleksandru Bartaševiču, taču uzsvēra, ka viņš ir tikai viens deputāts. Šlesera ieskatā bažas par vienu vai diviem cilvēkiem varot rasties katrā partijā.
Pamatojot AS, LPV un NA koalīcijas priekšrocības, Šlesers norādīja, ka Kulbergam kopā ar NA būtu 51 balss, bet kopā ar LPV - 58 balsis. Tādējādi gadījumā, ja LPV kādā jautājumā nepiekristu, AS varētu rast vairākumu ar NA, savukārt NA nepieņemamu iniciatīvu gadījumā - ar LPV. Šlesers pauda, ka nevēlas kļūt par spēcīgu opozīciju Kulbergam tikai tāpēc, ka jaunās valdības vadītājam būs jāpieņem nepopulāri lēmumi.
Viņaprāt, tās pašas trīs partijas varētu veidot jaunu koalīciju arī Rīgas domē. "Rīgā tiks nomainīta tuvākajā laikā koalīcija, un šīs partijas varētu izveidot jaunu koalīciju Rīgā," apgalvoja Šlesers. Vienlaikus politiķis norādīja, ka LPV ir gatava strādāt arī principiālā un konstruktīvā opozīcijā. Kā ziņots, 15. Saeimas vēlēšanās, iegūstot 41 mandātu, uzvarēja "Apvienotais saraksts". Parlamentā iekļuvuši seši politiskie spēki.
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