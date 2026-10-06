80% nodarbību apmeklējums ārvalstu studentiem? Augstākās izglītības eksporta apvienība iebilst pret šādu ieceri
Biedrība "Augstākās izglītības eksporta apvienība" paudusi pretenzijas par Saeimā virzītajiem grozījumiem, kas paredz prasību ārvalstu studentiem mēnesī apmeklēt vismaz 80% lekciju un nodarbību.
Biedrība norāda, ka 22. septembrī imigrācijas politikas pārskatīšanas procesā valdība atbalstīja priekšlikumu ārvalstu studentiem noteikt minimālo studiju apmeklējumu 70% apmērā. Savukārt septembra sākumā valdībā atbalstītajos Augstskolu likuma grozījumos tiek virzīta prasība par 80% minimālo apmeklējumu.
Apvienības ieskatā atšķirīgu minimālā apmeklējuma sliekšņu noteikšana savstarpēji saistītā regulējumā var radīt neskaidrības tiesību normu piemērošanā un apgrūtināt vienotas pieejas nodrošināšanu augstskolām, uzraugošajām institūcijām un studentiem.
Tādēļ biedrība aicina neatbalstīt 80% minimālā apmeklējuma slieksni un Augstskolu likumā saglabāt vienotu un skaidri piemērojamu prasību ārvalstu studentiem - 70% minimālo apmeklējumu. Tāpat apvienība iebilst pret ieceri piešķirt izglītības un zinātnes ministram tiesības vienpersoniski pieņemt lēmumus par studiju programmu licencēšanu, anulēšanu vai ierobežošanu.
Biedrība uzsver, ka studiju programmu kvalitātes izvērtēšana jau šobrīd tiek veikta noteiktā, profesionālā un caurskatāmā kārtībā, iesaistot Augstākās izglītības kvalitātes aģentūru (AIKA). Apvienībā norāda, ka programmu licencēšana un akreditācija balstās uz skaidri definētiem kritērijiem, dokumentu izvērtēšanu, ekspertu atzinumiem un procedūrām, kas nodrošina izsekojamību un objektivitāti lēmumu pieņemšanā.
Spēkā esošais regulējums jau paredz gadījumus un kārtību, kādos augstskola vai studiju programma var zaudēt akreditāciju vai licenci, pauž biedrībā.
Apvienības ieskatā papildu vienpersonisku tiesību piešķiršana ministram, neparedzot skaidrus lēmuma pieņemšanas kritērijus, izvērtēšanas principus un procesuālās garantijas, rada tiesiskās noteiktības jautājumus un var mazināt uzticēšanos lēmumu objektivitātei.
Biedrība rosina ministram paredzēt tiesības ierosināt jautājuma izskatīšanu vai virzīt motivētu priekšlikumu par studiju programmas licencēšanu, anulēšanu vai ierobežošanu, savukārt gala lēmuma pieņemšanu, pēc apstākļu vispusīgas izvērtēšanas, saglabāt AIKA kompetencē.
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Kā ziņots, Saeimā komisijām nodots Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavotais likumprojekts, kas paredz stingrāk uzraudzīt trešo valstu pilsoņu dalību studiju procesā un noteikt konkrētākus pienākumus Latvijas augstskolām, lai novērstu studiju izmantošanu negodprātīgai ekonomiskajai imigrācijai.
Anotācijā norādīts, ka Latvijā pieaug ārvalstu studentu skaits. 2025. gadā Latvijas augstskolās studēja vairāk nekā 12 000 ārvalstnieku, no kuriem aptuveni 9000 bija trešo valstu pilsoņi. Vienlaikus arvien biežāk anulētas uzturēšanās atļaujas studentiem, kuri pārtraukuši studijas vai izslēgti no augstskolas.
Plānotie grozījumi paredz, ka augstskolai ārvalstu students ar termiņuzturēšanās atļauju būs jāizslēdz no studējošo saraksta, ja viņš piecas dienas pēc kārtas nepiedalās studiju procesā bez attaisnojoša iemesla un nav sasniedzams, vai arī mēnesī apmeklē mazāk nekā 80% lekciju un nodarbību.
Prasības neattiektos uz attaisnotiem prombūtnes gadījumiem, piemēram, akūtu saslimšanu, tuvinieka nāvi vai nepārvaramas varas apstākļiem. Augstskolām būtu jāuzskaita ārvalstu studējošo dalība studiju procesā un nepieciešamības gadījumā jāinformē Valsts robežsardze. Par izmaiņām gala lēmums vēl jāpieņem Saeimai. Paredzēts, ka likumprojekts stātos spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas.