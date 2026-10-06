Latvijā otrdien pūtīs brāzmains vējš, diena būs rudenīgi silta
Otrdien Latvijā pūtīs brāzmains vējš, kas vietām sasniegs 13-18 metrus sekundē, vēsta sinoptiķi.
Otrdien plkst. 5.00 gaisa temperatūra valstī bija no +12,1 grāda Dagdā līdz +16,1 grādam Mērsragā. Gaisa relatīvais mitrums bija 80-100%, un debesis pārsvarā bija mākoņainas, vietām nedaudz lija. Jau rīta pusē bija novērojams brāzmains rietumu, dienvidrietumu vējš, kas pūta ar ātrumu līdz 7-14 metriem sekundē, bet piekrastē - līdz 18 metriem sekundē. Rīgā rīts bija mākoņains, pūta dienvidrietumu vējš ar ātrumu pieci metri sekundē, brāzmās līdz 13 metriem sekundē, gaisa temperatūra bija nepilni +16 grādi.
Arī dienas laikā vējš brāzmās sasniegs 13-18 metrus sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra būs +15..+18 grādi. Sākot no valsts ziemeļrietumiem, mākoņu kļūs mazāk. Priekšpusdienā vietām vēl nedaudz līs. Rīgā debesis pamazām skaidrosies, nav gaidāmi nokrišņi un rietumu vējš brāzmās pūtīs ar ātrumu līdz 14 metriem sekundē. Gaiss iesils līdz +17 grādiem. Laikapstākļus ietekmē ciklona dienvidu mala. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1003 hektopaskāliem Vidzemes ziemeļos līdz 1011 hektopaskāliem Kurzemes dienvidrietumos.
Maksimālā gaisa temperatūra pirmdien LVĢMC novērojumu tīklā bija no +11,1 grāda Alūksnē līdz +15,4 grādiem Rucavā un Ventspilī. Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 5. oktobrī bija +33 grādi Spānijā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz otrdienu -7 grādi Islandē un -9 grādi Krievijā.