Stūra mājā pirmizrādi piedzīvos izrāde-ekskursija "Mans tēvs - krievs"
16. oktobrī Stūra mājas durvis vērsies pavisam jaunam kultūras notikumam - pirmizrādi piedzīvos Ingas Žoludes lugas "Mans tēvs - krievs", kas balstīta autobiogrāfiskā romāna "Tēvs" motīvos, iestudējums Viestura Roziņa režijā.
Pavisam svaigi - šī gada janvārī - izdots rakstnieces Ingas Žoludes autobiogrāfiskais romāns “Tēvs”. Romānu caurvij galvenās varones atmiņu mozaīka par tēvu, kuram diagnosticēta Alcheimera slimība. Tieši tāpat kā slimība agresīvi slāpē veselo saprātu, tēvs slāpē un koriģē patiesību par šobrīd notiekošo karu Ukrainā.
Režisors Viesturs Roziņš akcentē, ka izrāde ļoti precīzi atklāj, kā karš Ukrainā ietekmē ģimenes un indivīda pasauli. Inga Žolude caur savu stāstu radījusi simboliskus tēlus, kas iemieso dažādus uzskatus, kādi mīt mūsu Latvijas sabiedrībā. Izrāde ir ekskursija gan telpā, gan laikā, gan galvenās varones Agneses iekšējā pasaulē, kurā viņa mēģina atrast patiesību ļoti neviennozīmīgās attiecībās.
Autore Inga Žolude par iestudējumu: “Iedvesmojoties no manas ģimenes privātās vēstures, aicinu skatītāju domāt ne tikai par viņa paša pieredzi, bet par mūsu kā nācijas pieredzi dažādu 20. gs. un 21. gs. vēsturisko izaicinājumu priekšā. Vēsture ir atmiņas naratīvs. Mūsu ikdiena sastāv, pastāv un funkcionē, pateicoties atmiņai. Cilvēka identitāti un būtību lielā mērā veido atmiņa. Šī izrāde-ekskursija parāda, ka cilvēku veido ne tikai privātās atmiņas, bet arī veselai sabiedrībai, paaudzēm kopīga atmiņa – vēsturiskā atmiņa.
Totalitārā režīma ideoloģisko manipulāciju rezultātā atmiņa tika ietekmēta, mainīta, pārveidota, padarīta selektīva un bieži pakļauta aizmiršanai, deformējot stāstus. Tas savukārt noved pie patiesības jēdziena manipulēšanas. Atmiņas fenomens un atmiņas loma indivīda dzīvē ir viens no šī stāsta centrālajiem tematiem. Turklāt tiek aktualizēts arī aizmiršanas fenomens un Alcheimera slimības pieredze, jo demence atzīta par vienu no statistiski visstraujāk progresējošām saslimšanām pasaulē. Bet ir lietas, ko nedrīkstam aizmirst... ”
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Latvijas Okupācijas muzeja filiāle “Čekas vēsture Latvijā” iepazīstina apmeklētājus ar padomju okupācijas represīvo sistēmu un Valsts drošības komitejas darbību Latvijas teritorijā. Taču ar vēsturisku faktu izstāstīšanu ne vienmēr pietiek, lai pagātnes notikumi kļūtu personiski saprotami. Meklējot arvien jaunus veidus, kā runāt par sarežģītiem jautājumiem, Stūra mājā ienāk dažādas kultūras norises un jauni stāstniecības veidi.
Izrāde - ekskursija “Mans tēvs - krievs” izmanto teātra valodu, lai runātu par personisko pieredzi, identitāti, ģimeni un sabiedrību un vēsturisko notikumu vieta kļūtu ne tikai par pagātnes liecinieci, bet arī par telpu sarunai par mums pašiem.