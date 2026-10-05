Rāznas Nacionālajā parkā aicina iepazīt mazāk zināmo sēņu pasauli
10. oktobrī no plkst. 11.00 līdz 14.00 Rāznas Nacionālajā parkā Lūznavas apkaimē notiks izzinošs pasākums “Nezināmais par zināmo dabā. Sēnes Rāznas Nacionālajā parkā”, kurā dabas pētnieka un mikologa Ērika Zača vadībā ikviens interesents varēs iepazīt parka mežos sastopamās rudens sēnes un uzzināt vairāk par to nozīmi dabā.
Pasākuma dalībnieki pastaigā kopā ar sēņu pazinēju meklēs un atpazīs dažādas sēņu sugas, pievērsīs uzmanību to raksturīgajām pazīmēm un uzzinās interesantus faktus par to izmantošanu un nozīmi dabā.
Dalība ir bez maksas, taču nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās vietnes www.tiekamiesdaba.lv sadaļā “Notikumu kalendārs”. Tikai reģistrētajiem dalībniekiem tiks nosūtītas precīzas pasākuma norises koordinātes.
“Ikdienā kaislīgi sēņotāji dabā lielākoties pazīst tikai dažas ēdamās sēnes, bet patiesībā mums apkārt ir daudz vairāk sēņu, kuru loma meža dzīvē ir neatsverama. Rāznas Nacionālā parka meži ir lieliska vieta, kur atklāt šīs dabas veltes, mācīties saskatīt šķietami nepamanāmo un iepazīt dabas bagātības daudz dziļāk,” atklāj Dabas aizsardzības pārvaldes dabas izglītības speciāliste Diāna Selecka.