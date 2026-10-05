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Šodien 21:54
Radinieki jau gandrīz divas nedēļas nevar sazināties ar 19 gadus veco Denisu; jaunietis, iespējams, atrodas Liepājā
Valsts policija meklē 2007. gadā dzimušo Denisu Kondratcevu, ar kuru tuviniekiem nav izdevies sazināties kopš 23. septembra. Policijā vērsusies jaunieša radiniece Rīgā.
Likumsargu rīcībā esošā informācija liecina, ka Deniss, iespējams, pašlaik uzturas Liepājā. Jaunietis ir aptuveni 178 centimetrus garš, sver ap 60 kilogramiem, viņam ir īsi, brūni mati un zilas acis.
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu pārvaldes amatpersonas aicina iedzīvotājus aplūkot jaunieša fotogrāfiju un pievērst uzmanību, vai viņš nav manīts Liepājā vai citviet Latvijā.
Ikviens, kura rīcībā ir informācija par Denisa Kondratceva iespējamo atrašanās vietu vai kas viņu pēdējā laikā ir redzējis, aicināts nekavējoties sazināties ar Valsts policiju, zvanot pa tālruni 112.