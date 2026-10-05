“Mēs gribam šo pasauli piedzīvot kopā,” Andra Kulberga sieva pēc vēlēšanu uzvaras velta mīļotajam vīram emocionālus vārdus
Pēc pārliecinošās uzvaras 15. Saeimas vēlēšanās Andrim Kulbergam īpašus vārdus veltījusi viņa sieva Anna. Sociālajā tīklā “Instagram” viņa dalījusies ar personīgu ierakstu par abu kopā piedzīvoto, savstarpējo atbalstu un drosmi sekot savam aicinājumam.
“Jau no pirmā mirkļa, kad ieraudzījām viens otru, bija sajūta — mēs gribam šo pasauli piedzīvot kopā. Un tas sevī ietver visu. Pilnīgi visu,” raksta Anna Kulberga.
Ierakstā Kulberga sieva atskatās uz abu kopdzīves dažādajiem mirkļiem – laulību, spontāniem piedzīvojumiem un ģimenes dzīvi. “Smieties un raudāt. Baidīties un iedrošināt. Krist un atkal celties. Būt blakus ne tikai skaistajos mirkļos, bet arī tad, kad otram vajag plecu, spēku vai vienkārši klātbūtni,” teikts ierakstā.
Īpaši viņa izceļ savstarpēju iedrošināšanu un atbalstu brīžos, kad otrs dodas pretī saviem mērķiem. “Mīlēt, iespējams, nozīmē ne tikai iet vienu ceļu kopā, bet arī palīdzēt otram kļūt par to, kam viņš ir radīts,” raksta Kulberga sieva.
Ieraksts publicēts laikā, kad Andris Kulbergs pēc 15. Saeimas vēlēšanām nonācis politiskās uzmanības centrā – viņa pārstāvētais “Apvienotais saraksts” vēlēšanās ieguva 41 deputāta mandātu.