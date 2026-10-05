Cik jauna ir jaunā Saeima? Tikai deviņi no 100 deputātiem dzimuši pēc neatkarības atjaunošanas
Jaunievēlētās 15. Saeimas deputāta vidējais vecums ir nepilni 49 gadi. Parlamentā būs gan politiķi, kuri dzimuši vēl pagājušā gadsimta 50. gados, gan divi deputāti, kuri pasaulē nākuši tikai 2000. gadā, liecina aģentūras LETA apkopotā informācija.
Jaunākie jaunās Saeimas deputāti ir Eduards Zivtiņš no “Latvija pirmajā vietā” un Selma Levrence no “Progresīvajiem”. Neviens no viņiem vēl nav sasniedzis 26 gadu vecumu. Savukārt vecākā ievēlētā deputāte ir Natālija Ābola no “Suverēnā vara/Apvienība jaunlatvieši”, kura februārī nosvinēja 73. dzimšanas dienu.
Interesanti, ka no visiem 100 jaunievēlētajiem deputātiem tikai deviņi ir dzimuši pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas 1990. gada 4. maijā. Savukārt jaunās Saeimas deputātu vidējais vecums ir aptuveni 48,75 gadi.
Arī izglītības ziņā parlamenta sastāvs ir visai viendabīgs – 95 no 100 deputātiem CVK iesniegtajās ziņās norādījuši augstāko izglītību. Četriem augstākā iegūtā izglītība ir vidējā, bet vienam – pamatizglītība.
Jaunajā Saeimā ievēlēti 28 pašreizējā parlamenta deputāti, kā arī deviņi šā brīža valdības ministri, tai skaitā premjers Andris Kulbergs (AS). Saeimā ievēlēti arī 26 pašvaldību deputāti. Vēl vairāki ievēlētie līdz šim strādājuši partijās, ministrijās vai citos ar politiku saistītos amatos, bet tikai mazākā daļa nāk no privātā sektora.
15. Saeimas vēlēšanas Latvijas reģionos
Šodien, 3. oktobrī, notiek 15. Saeimas vēlēšanas, kurās par 100 deputātu vietām sacenšas 1428 kandidāti no 14 politisko spēku sarakstiem.