Kamēr pieaugušie vēlēja Saeimu, Cēsu novadā pie urnām devās arī bērni
Sestdien, 3. oktobrī, Cēsu novadā līdzās 15. Saeimas vēlēšanām norisinājās arī bērnu un jauniešu vēlēšanas. Projektā “Demokrātija sākas ģimenē” 11 balsošanas vietās savu izvēli izdarīja 2 680 bērni un jaunieši, sasniedzot 39,5% balsotāju aktivitāti.
Visvairāk balsu nodotas tieši Cēsīs – 59,6%, savukārt pārējos bērnu un jauniešu vēlēšanu iecirkņos – 40,4%. Mazākie lēma par savu svētku kūku, jaunāko klašu skolēni – par brīvā laika aktivitāti savā apkaimē, bet vecāko klašu jaunieši – par notikumu, ko vēlētos piedzīvot Cēsu novadā.
Bērnu un jauniešu vēlēšanu mērķis bija dot jaunākajiem novada iedzīvotājiem iespēju pašiem izjust, ko nozīmē izdarīt izvēli un piedalīties kopīga lēmuma pieņemšanā. Kamēr pieaugušie vēlēja Saeimu, bērni un jaunieši balsoja par viņu vecumam saprotamiem un ikdienai tuvākiem jautājumiem.
Pirmsskolas vecuma bērnu vidū uzvarēja zemeņu kūka, kas saņēma 47,2% balsu, pārspējot šokolādes un medus kūku. Savukārt jaunāko klašu skolēni visvairāk vēlētos āra galda tenisa galdu – par to nobalsoja 40,5% dalībnieku.
Vecāko klašu skolēnu izvēle bija vēl pārliecinošāka – 55,2% nobalsoja par jauniešu vakaru vai nakti. Šis variants uzvarēja visās 11 balsošanas vietās un saņēma vairāk balsu nekā pārējās trīs piedāvātās idejas kopā.
Balsojums nepaliks tikai simbolisks – Cēsu novadā iecerēts 2026. un 2027. gadā īstenot bērnu un jauniešu izvēlētās idejas. Projekta “Demokrātija sākas ģimenē” mērķis ir ļaut jaunākajiem novada iedzīvotājiem praktiski iepazīt demokrātisku lēmumu pieņemšanu.