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Sabiedrība
Šodien 19:28
Rudens debesīs iespaidīga rosība: Latvijā dažās dienās saskaitīti vairāk nekā 110 000 putnu
Oktobra sākums Latvijā izvērties īpaši rosīgs putnu vērotājiem. Mēneša pirmajā nedēļas nogalē dažādās vietās saskaitīti 111 597 putni, informē Latvijas Ornitoloģijas biedrība.
Visbiežāk novērotas žubītes – uzskaitīti 30 649 šo putnu. Tām seko mājas strazdi ar 23 918 novērojumiem un baltpieres zosis, kuru skaits sasniedza 19 034.
Kopumā aizvadītajā nedēļas nogalē Latvijā norisinājās 14 putnu vērošanas pasākumi, kuros piedalījās 284 cilvēki. Rudens ir viens no interesantākajiem periodiem putnu vērošanai, jo šajā laikā norisinās aktīva migrācija un Latviju šķērso lieli putnu bari.
Putnu vērošana Latvijā notika starptautiskās iniciatīvas “EuroBirdwatch” ietvaros. Eiropas putnu vērošanas dienu tradīcija aizsākta 1993. gadā, un to organizē “BirdLife International”, ko Latvijā pārstāv Latvijas Ornitoloģijas biedrība. Nākamās Eiropas putnu vērošanas dienas paredzētas 2027. gada 2. un 3. oktobrī.