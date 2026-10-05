Nedēļas nogalē jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem Valmierā - norisināsies vērienīgais Simjūda gadatirgus
Valmierā norisinoties Simjūda gadatirgum, 10. oktobrī no plkst. 7.00 līdz 18.00 būs izmaiņas satiksmes organizācijā.
Būs slēgta Rīgas iela posmā no Kārļa Baumaņa ielas līdz Limbažu ielai un Rīgas ielai piegulošo ielu posmi, nosakot apbraucamo ceļu. Iedzīvotājiem tiks nodrošināta piekļuve īpašumiem.
SIA “VTU Valmiera” informē, ka, Valmierā norisinoties Simjūda tirgum, 10. oktobrī no plkst. 7.00 līdz 18.00 būs izmaiņas autobusu kustībā:
• sabiedriskais transports virzienā uz Rīgu kursēs maršrutā Kārļa Baumaņa, Beātes un Limbažu iela. Pasažierus apkalpos autobusu pieturā “Centrs” Kārļa Baumaņa ielā un Beātes ielā pretī veikalam “Austris”;
• virzienā uz Valmieras autoostu autobusi kursēs maršrutā Brēžas iela, Pāvila Rozīša iela, Kārļa Baumaņa iela. Pasažierus apkalpos autobusu pieturā Brēžas ielā un Diakonāta ielā;
• Valmieras pilsētas 7., 9., 14. maršruta autobusi virzienā no Valmiermuižas kursēs gar tirgu.
Svinot rudens darbu noslēgumu, 10. oktobrī plkst. 10.00–16.00 Valmierā, Rīgas ielas posmā starp Kārļa Baumaņa ielu un Limbažu ielu, kā arī Vecpuišu parkā atkal norisināsies pazīstamais, senām tradīcijām apvītais Simjūda gadatirgus. Šogad tam aprit jau 30. gadskārta, kopš tā atjaunošanas 1996. gadā. Līdztekus amatnieku un mājražotāju plašajam piedāvājumam, kad Valmierā no dažādām vietām Latvijā sabrauks ap 350 tirgotāju, ir padomāts arī par kultūras programmu un citām norisēm, kas gaidīs apmeklētājus Vecpuišu parkā. Plašāk lasi šeit.