Palīdzēja Krievijas armijai, tagad varēs sēdēt aiz restēm - dubultpilsonim Latvijā piespriež bargu cietumsodu
Rīgas pilsētas tiesa pirmdien Vācijas un Krievijas dubultpilsonim Sergejam Ņikitinam piespriedusi septiņu gadu cietumsodu par naudas un dažādu preču vākšanu un nodošanu Krievijas militārpersonām. Viņam noteikta arī probācijas uzraudzība uz vienu gadu.
Apsūdzībā norādīts, ka Ņikitins no 2023. gada novembra līdz 2025. gada septembrim aptuveni 20 reižu šķērsojis Latvijas–Krievijas robežu Terehovas robežkontroles punktā, vedot uz Krieviju dažādas preces un naudu. Vienā no braucieniem viņu aizturēja muitas kontrole.
Izmeklētāji viņa telefonā atrada sarakstes, fotogrāfijas un video par preču sagatavošanu un nogādāšanu Krievijā. Lielākoties tās bijušas medicīnas un higiēnas preces, taču atrasti arī naktsredzamības binokļi. Telefonā bijuši arī video no kara hospitāļa Belgorodā, kuros redzama preču nodošana cilvēkiem militāram formastērpam līdzīgā apģērbā un simbolika, tostarp “Z” zīme.
Ņikitins savu vainu noliedz. Viņš apgalvojis, ka palīdzību vācis humānu apsvērumu dēļ – cilvēkiem ar smagām slimībām, cilvēkiem ar invaliditāti un dzīvniekiem. Savukārt naktsredzamības binokļi, pēc viņa teiktā, esot nodoti medniekiem.
Arī aizstāvība uzstāja, ka nav pierādīts, ka Ņikitins apzināti finansējis Krievijas bruņotos spēkus. Spriedums vēl nav stājies spēkā un to iespējams pārsūdzēt Rīgas apgabaltiesā. Ņemot vērā jau apcietinājumā pavadīto laiku, sprieduma stāšanās spēkā gadījumā viņam cietumā vēl būtu jāpavada pieci gadi, desmit mēneši un 25 dienas.