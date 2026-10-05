Putnu dienas Kaņierī; 03.10.2026.
Nedēļas nogalē Kaņiera ezerā notikušajās Eiropas putnu dienās uzbūvētas aptuveni 30 pīļu ligzdas.
Putnu dienas Kaņierī - uzbūvētas teju 30 pīļu ligzdas un novērotas vairāk nekā 40 putnu sugas. FOTO
Pagājušajā sestdienā Kaņiera ezerā norisinājās Eiropas putnu dienām veltīts pasākums. Tā dalībnieki piedalījās ezerā mītošo putnu vērošanā, pīļu ligzdu būvēšanas darbnīcās, kā arī ezera piekrastes sakopšanā.
Pasākuma laikā Kaņiera ezerā kopumā novērotas vairāk nekā 40 putnu sugas, tostarp niedru lija, dumbrcālis, baltvaigu zoss, purva zīlīte, baltpieres zoss, gaigala, jūras krauklis, paugurknābja gulbis, laucis, meža pīle, melnā dzilna, meža zīlīte, dziedātājstrazds, lauku zvirbulis, melnais mežastrazds, zilzīlīte un lielā zīlīte. Šogad īpaši daudz tika novērotas bārdzīlītes.
Lai ezers būtu piemērota un droša dzīvesvieta putniem arī nākamajā ligzdošanas sezonā, Putnu dienu laikā īpaša uzmanība tika pievērsta ligzdošanas vietu uzlabošanai. Kaņiera ezerā ligzdas apdraud invazīvi plēsēji, tāpēc ornitologa Jāņa Ķirša vadībā tika uzbūvētas teju 30 pīļu mākslīgās ligzdas, kas nākamajā sezonā palīdzēs putniem ligzdot drošāk. Ligzdu gatavošanas un izvietošanas, kā arī vairāki citi ezera labiekārtošanas darbi Kaņierī turpināsies visu oktobri Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) finansiāli atbalstītā projekta “Antropogēnās slodzes mazināšana Kaņiera ezera ekosistēmā” ietvaros.
“Putnu dienas ir noslēgušās, taču aicinām ikvienu turpināt baudīt Latvijas dabu un doties uz Kaņieri vērot putnus – rudens migrācijas laikā tā ir īpaši skaista pieredze. Tāpat aicinām pieteikties ikvienu, kurš vēlas mums palīdzēt Kaņiera ezera uzturēšanā, iesaistoties dažādos praktiskos darbos, jo īpaši – lielos uzņēmumus, kas novērtē praktisku darbošanos dabā kā jēgpilnu rīku savas komandas labbūtības uzturēšanā,” stāsta Arta Kauķe, Kaņiera ezera apsaimniekotāja "Ecosoul" dibinātāja.
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Kaņiera ezers ir viena no nozīmīgākajām putnu vietām Latvijā – tajā mīt vairāk nekā 200 putnu sugas. Seklais ūdens, plašie niedrāji un palieņu pļavas īpaši nozīmīgas ir migrācijas laikā, kad ezers kļūst par caurceļotāju atpūtas un barošanās vietu.