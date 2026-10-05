Nākamajās vēlēšanās varētu mainīt iepriekšējās balsošanas kārtību
Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) atzinīgi novērtējis Centrālās vēlēšanu komisijas darbu 15. Saeimas vēlēšanu organizēšanā, vienlaikus norādot, ka pēc vēlēšanām būtu jāizvērtē izmaiņas iepriekšējās balsošanas kārtībā.
Pēc koalīcijas sadarbības sanāksmes Kulbergs norādīja, ka jaunā vēlēšanu sistēma pirmo reizi pilnvērtīgi pārbaudīta reālā vēlēšanu procesā un kopumā savu uzdevumu izpildījusi veiksmīgi. Sistēma strādājusi, dati bijuši pieejami un vēlēšanu rezultāti – precīzi.
Tomēr izmaiņas varētu skart iespēju iepriekš nodoto balsi vēlāk mainīt. Pašlaik vēlētājs, kurš iepriekšējās balsošanas laikā savu balsi nodevis glabāšanā, vēlēšanu dienā var nobalsot atkārtoti, anulējot iepriekšējo balsojumu. Kulbergs norādīja, ka šāda kārtība rada papildu administratīvo slogu un var radīt arī ļaunprātīgas izmantošanas riskus.
Premjera ieskatā būtu jāizvērtē, vai iespēja mainīt iepriekš nodoto balsi sniedz pietiekami būtisku ieguvumu, lai atsvērtu papildu sarežģījumus vēlēšanu organizēšanā. Jautājums par iespējamām izmaiņām varētu nonākt izskatīšanā Saeimā.
Saeimas vēlēšanas Latvijā notika 3. oktobrī. Centrālā vēlēšanu komisija tās raksturojusi kā salīdzinoši mierīgas un organizētas. Komisijai vēl jāapstiprina vēlēšanu galīgie rezultāti. Vēlēšanās uzvarēja AS, iegūstot 41 no 100 deputātu mandātiem, savukārt vēlētāju aktivitāte – 51,8% – bija zemākā Saeimas vēlēšanās kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas.
15. Saeimas vēlēšanas Latvijas reģionos
Šodien, 3. oktobrī, notiek 15. Saeimas vēlēšanas, kurās par 100 deputātu vietām sacenšas 1428 kandidāti no 14 politisko spēku sarakstiem.