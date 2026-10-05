Armands Bogužs (foto: Valsts policija)
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Šodien 16:56
Meklē Saldus novadā kopš 25. septembra pazudušo Armandu Bogužu. Iespējams, viņš bija devies makšķerēt
Šodien Valsts policijā saņemta informācija, ka Saldus novadā, Ezeres pagastā no savas dzīvesvietas izgāja 1968. gadā dzimušais Armands Bogužs, kurš pēdējo reizi redzēts 25. septembrī Ezerē, tirdzniecības vietā.
Armands Bogužs (foto: Valsts policija)
Iespējams, devies makšķerēt. Pārvietojas ar elektrovelosipēdu.
Ģērbies tumšas krāsas apģērbā, galvā melns kepons.
Valsts policija aicina aplūkot vīrieša fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!