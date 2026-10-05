Pusotrs mēnesis pēc 33 Latvijas valstspiederīgo pazušanas Nepālas un Ķīnas plūdos: Ārlietu ministrija pavēsta, vai ir jaunumi
Pirms nepilnām sešām nedēļām sabiedrību satrieca 33 Latvijas valstspiederīgo pazušana Nepālā un Ķīnā notikušajos baisajos plūdos.
Ārlietu ministrijas (ĀM) rīcībā nav nonākusi kāda jaunāka informācija par Kīnā un Nepālā pazudušajiem 33 Latvijas valstspiederīgajiem, pavēstīja ĀM preses sekretāre Līga Jermacāne.
ĀM atzīmē, ka saskaņā ar Nepālas sniegto informāciju aktīvie glābšanas darbi ir beigušies, ir sākusies teritorijas sakārtošana un atjaunošanas būvniecības darbi.
ĀM uzsver, ka procesi Nepālā neapstājas un darbu turpina arī ĀM Konsulārais departaments. "Turpinām sekot līdzi un esam ciešā saziņā ar Nepālas varas iestādēm, lai saņemtu informāciju par mūsu valstspiederīgajiem, jo drīz tiks sākta DNS profilu salīdzināšana no Nepālas puses," pauž Jermacāne.
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Ministrijas rīcībā patlaban nav informācijas par precīzu laiku, kad būs zināmi DNS paraugu salīdzināšanas rezultāti.
Jau vēstīts, ka 26. augustā ledāja sabrukums izraisīja ledus atlūzu plūsmu, kā rezultātā no glaciālā ezera sākās ūdens un dubļu plūdi, Nepālā un Ķīnā izraisot plašus postījumus.
Tuvu negadījuma epicentram atradās arī Latvijas tūristu grupa. ĀM iepriekš informēja, ka trīs Latvijas iedzīvotāji, kuri tobrīd atradās reģionā, katastrofā nav cietuši, bet 33 cilvēki tiek uzskatīti par bezvēsts pazudušiem.
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Nepālas iestādes ir apstiprinājušas saistībā ar plūdos pazudušajiem 33 Latvijas valstspiederīgajiem nosūtīto DNS profilu saņemšanu un derīgumu.