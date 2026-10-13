Gaitenī slapstās ar Kremļa propagandistu, tēvs ražo "pūķa zobus" Krievijas armijai - lūk, kādi deputāti pošas uz Saeimu no "Suverēnās varas/Apvienības Jaunlatvieši"
Partiju apvienība "Suverēnā vara/Apvienība jaunlatvieši" (SV/AJ) līdz šim vēl nav tikusi pārstāvēta Saeimā, tomēr kā liecina 15. Saeimas vēlēšanu rezultāti, jaunajā sasaukumā tā ieguvusi 15 deputātu mandātus. Jāteic, ka vairāki no partijas pārstāvjiem sabiedrībai jau ir labi zināmi, saistībā ar skandāliem, kuros iekļuvuši.
Šī nav pirmā reize, kad "Suverēnā vara" centusies iekļūt Saeimā - tā startēja vēlēšanās arī 2022. gadā, saņemot 3,24% vēlētāju atbalstu. Ar to nebija gana, lai iekļūtu Saeimā, bet, pārvarot 2% robežu, partija tika pie Valsts finansējuma, turmpāko četru gadu laikā no valsts saņemot vairāk nekā 740 tūkstošus eiro.
2026. gadā "Suverēnā vara", startējot kopā ar Apvienību "Jaunlatvieši" Saeimā ieguva 15 mandātus, brūtībā pārņemot Alekseja Rosļikova partijas "Stabilitātei!" vēlētājus ("Stabilitātei" 14. Saeimas vēlēšanās ieguva 11 mandātus), un piesaistot vēl lielāku auditoriju. Šādi rezultāti partijai pavērs ceļu uz 858 030 eiro lielu finansējumu 2027. gadā, kas četru gadu laikā varētu būt vairāk nekā 3,4 miljoni eiro.
Lai gan oficiālais partijas pārstāvju saraksts, kas kļūs par Saeimas deputātiem, vēl nav zināms, provizoriski tie varētu būt sekojoši partijas pārstāvji: Jūlija Stepaņenko, Rūdolfs Brēmanis, Ļubova Švecova, Jūlija Sohina, Natālija Ābola, Inna Djeri un Artūrs Klēbahs no Rīgas vēlēšanu apgabala, kā arī Vjačeslavs Stepaņenko, Andrejs Jakovļevs un Leontijs Morozs, kuri pārstāv Latgales vēlēšanu apgabalu. Atlikušos piecus mandātus šim politiskajam spēkam nodrošina Vidzemes, Zemgales un Kurzemes vēlēšanu apgabali. No Vidzemes apgabala parlamentā provizoriski iekļūst Karina Sprūde, Aleksejs Ignatjevs un Dmitrijs Osiņenko, savukārt no Zemgales apgabala Andrejs Pagors, un no Kurzemes vēlēšanu apgabala – Edgars Dārznieks.