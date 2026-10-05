Visvairāk svītrotais JV kandidāts Abu Meri apturēs aktīvu darbību partijā, atstājot tās vadību
Veselības ministrs Hosams Abu Meri (JV) nolēmis atkāpties no partijas "Jaunā vienotība" domes priekšsēdētāja amata, uzņemoties savu daļu atbildības par JV vēlēšanu rezultātu, pavēstīja ministra padomniece Ilona Oša.
Abu Meri paziņojumā norāda, ka vēlēšanu rezultāts jāpieņem ar cieņu pret vēlētāju izvēli un gatavību godīgi izvērtēt savu darbu. Viņa vērtējumā JV nav spējusi strādāt pietiekami efektīvi, un savu daļu atbildības par to viņš uzņemas arī pats. Ministrs par lēmumu atkāpties no JV domes priekšsēdētāja amata ir informējis JV valdi. "Vēlēšanu rezultāts prasa ne tikai izvērtējumu, bet arī atbildīgus lēmumus," uzsvēris Abu Meri, piebilstot, ka viņam ir laiks "paiet malā no aktīvas darbības partijā".
Abu Meri norāda, ka ministra pienākumus godprātīgi pildīs līdz jaunās valdības izveidošanai, lai darbu nodotu jaunam ministram. Pēc viņa paustā, JV jau sākusi rūpīgi izvērtēt vēlēšanu rezultātus, līdzšinējo darbu un nepieciešamās pārmaiņas.
Vērtējot darbu veselības ministra amatā, Abu Meri pauž, ka, uzņemoties pienākumus, apzinājies nozares politisko sarežģītību. Viņš uzsvēris, ka veselības aprūpei jāmainās līdzi sabiedrības vajadzībām, taču nepieciešamās pārmaiņas ne vienmēr ir viegli īstenojamas.
Abu Meri arī atzīmē, ka, strādājot pie pārmaiņām, saskāries ar dažādu interešu grupu spiedienu, nozares organizāciju pretestību un personīgiem uzbrukumiem. Pēc viņa teiktā, kritika ne vienmēr bijusi vērsta tikai uz pieņemtajiem lēmumiem, tikusi izplatīta arī dezinformācija.
Ministrs atzinis, ka šie trīs gadi nav bijuši viegli un pārmaiņas un pieņemtie lēmumi daļā sabiedrības raisījuši neapmierinātību. Tomēr viņš apzināti izvēlējies turpināt darbu pie pārmaiņām, kuras uzskatījis par nepieciešamām sabiedrībai un veselības aprūpes nākotnei.
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Abu Meri pateicies vēlēšanu dalībniekiem, īpaši tiem, kuri uzticējušies viņam un novērtējuši viņa darbu ministra amatā. Viņš izsaka pateicību arī par atbalstu un kritiku, apliecinot, ka arī turpmāk būs "veselības aprūpes nozares patriots".
Abu Meri ir gastroenterologs un veselības ministra amatā apstiprināts 2023. gada 15. septembrī Evikas Siliņas (JV) valdībā. Pēc Siliņas atkāpšanās viņš turpināja darbu veselības ministra amatā Andra Kulberga (AS) pirmajā valdībā, kuru Saeima apstiprināja 2026. gada 28. maijā. "Vienotības" domes priekšsēdētāja amatu viņš ieņem kopš 2019. gada. Iepriekš Abu Meri bijis 12. un 14. Saeimas deputāts, "Vienotības" Saeimas frakcijas priekšsēdētājs, Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs un Ministru prezidenta padomnieks integrācijas jautājumos.
Noslēdzoties 15. Saeimas vēlēšanām, Abu Meri ir svītrotākais kandidāts JV sarakstā ar 3369 mīnusiem. Viņam seko Evika Siliņa un Arvils Ašeradens, kuriem ir 3193 un 2852 "pret" atzīmes attiecīgi. Tāpat vēlētāju pietiekamu atbalstu nav guvis arī vairāku valdību JV ministrs Rihards Kozlovskis. Arī šā brīža Saeimas priekšsēdētāja biedre Zanda Kalniņa-Lukaševica 15. Saeimā nebūs.
Kā vēstīts, Rinkēvičs šodien sāka konsultācijas ar 15. Saeimā ievēlētajām partijām. Pirmā tikšanās Rīgas pilī bija ar vēlēšanu uzvarētājiem "Apvienotais saraksts" (AS), kam sekoja sarunas ar "Latvija pirmajā vietā". Pēc tam sarunas bija ar "Suverēno varu/Apvienība jaunlatvieši", un tālāk prezidents tiksies ar Nacionālo apvienību. Savukārt otrdien prezidents plānojis tikties ar "Progresīvo" un JV pārstāvjiem.
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15. Saeimas vēlēšanās pārliecinoši uzvarēja AS, iegūstot 41 deputāta mandātu. Tālāk sekoja "Latvija pirmajā vietā" ar 17 deputātu vietām, "Suverēnā vara/Apvienība jaunlatvieši" - 15, Nacionālā apvienība un "Progresīvie" - katrai 10 - un JV ar septiņiem mandātiem.
Savukārt vēlētāju aktivitāte 15. Saeimas vēlēšanās bijusi visu laiku zemākā kopš neatkarības atgūšanas - šogad vēlēšanās piedalījušies tikai 51,8% vēlētāju.