"DAIF Latvija" vadītāja Elīna Egle: Latvijā ir uzņēmumi, kas var attīstīt militāra rakstura preču ražošanu
Aizsardzības un drošības nozarēs strādājošie uzņēmumi patlaban pēc aplēsēm veido apmēram 10% no kopējās uzņēmumu apgrozījuma tautsaimniecībā, intervijā aģentūrai LETA sacīja Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācijas ("DAIF Latvija") valdes priekšsēdētāja Elīna Egle. Vienlaikus viņa kritizē to, ka dažkārt investoru piesaiste Latvijā jau kļūst par pašmērķi un nepietiekami tiek vērtēts tas, kur un kādu pienesumu var dot Latvijas uzņēmumi. Egle min, ka arī ar pretkājinieku mīnu ražošanu pēc Latvijas izstāšanās no Otavas konvencijas viss nebūt nebūs tik gludi, jo to ražošanai būtu grūti piesaistīt gan finansējumu, gan atrast noieta tirgus.
Kādi ir "DAIF Latvija" biedru darbības rādītāji par pagājušo gadu, un kā tie mainījušies gada laikā?
Mēs esam apkopojuši datus par tiem mūsu biedriem, kas ir Latvijas uzņēmumi, un tie liecina, ka 157 "DAIF Latvija" un "DefNet" starptautiskā sadarbības tīkla uzņēmumu kopējais apgrozījums 2025. gadā ir bijis 2,334 miljardi eiro, kas ir par 6,6% vairāk nekā 2024. gadā. Savukārt peļņa ir sasniegusi 322,4 miljonus eiro, kas ir par 39,5% vairāk nekā 2024.gadā. Te ir arī jāatceras, ka 2024. gadā, piemēram, dronu koalīcija un robežu nostiprināšana vēl tikai veidojās, un var teikt, ka 2025. gadā mēs redzam iepriekšējā gada darba rezultātus.
Kā ir mainījies nodarbināto skaits?
Nodarbināti mūsu biedru uzņēmumos pērn bija 15 212 darbinieki, kas ir aptuveni tikpat, cik 2024. gadā, pieaugums bija par 0,4%. Te arī jāatceras, ka tautsaimniecībā kopumā nodarbināto skaits pieauga par 1,8%.
Ejot dziļumā, jāsaka, ka liels darbinieku skaita pieaugums ir autonomo platformu jeb dronu ražotājiem, kiberdrošības un IT uzņēmumos. Protams, viss, kas ir saistīts ar digitalizāciju un automatizāciju, ir spēkā arī mūsu sektoros. Ir arī jāsaka, ka darbinieku ziņā noteikti esam atguvušies no pandēmijas laika, bet šodien jaunus darbiniekus mūsu nozarē piesaistīt ir grūti. Ir nepieciešami augstas kvalifikācijas speciālisti, kas atbilst drošības prasībām, un, ja pirmskovida periodā mēs par darbinieku trūkumu nesūdzējāmies, jo atalgojums bija lielāks nekā vidēji tautsaimniecībā, tad šobrīd tas vairs nepalīdz. Tāpēc mēs esam priecīgi, ka kopīgi ar Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību izveidojām Latvijas aizsardzības industriju prasmju fondu, kas ļaus operatīvi paaugstināt esošo darbinieku kvalifikāciju, jo ļoti daudzās jomās izmaiņas notiek burtiski pāris mēnešu laikā.
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Vienlaikus aizsardzības industrijā nav to sektoru, kuros gribētu piesaistīt ārvalstu darbaspēku, par ko savukārt iestājas Latvijas Darba devēju konfederācija?
Jā, cilvēkus piesaistīt mums vajag, tikai kādus cilvēkus? Mums vajag augsti kvalificētus speciālistus, un tie, kas pie mums atbrauc, lielākoties ir Eiropas Savienības un NATO dalībvalstu pilsoņi. Tas mūs atšķir no daudzām citām nozaru organizācijām, jo mēs sakām vienas un tās pašas tēzes, bet jēga atšķiras.
Kāda šobrīd ir aizsardzības industrijas vieta kopējā ekonomikā?
Es pašlaik runāju konkrēti par 157 mūsu Latvijas juridiskajām personām - biedru uzņēmumiem, bet, ja mēs skatāmies uz noslēgtajiem līgumiem un darījumu apjomu, tad mēs varam prezumēt, ka kopumā Latvijas aizsardzības un iekšlietu nozarēs ir ap 600 piegādātāju jeb uzņēmumiem. Protams, ka absolūts vairākums ir uzņēmumi, kas strādā arī civilajā sektorā un piegādā vietējos vai ārvalstu divejāda pielietojuma produktus.
Kopējā aplēse ir, ka aizsardzības un drošības nozarēs strādājošie uzņēmumi šobrīd veido apmēram 10% no kopējā uzņēmumu apgrozījuma tautsaimniecībā. Lielais jautājums ir tas, kā līdz 2028. gadam Nacionālo bruņoto spēku (NBS) iegādes no vietējās industrijas tiek dubultotas, sasniedzot 20% no kopējo iegāžu apjoma, bet līdz 2036. gadam trīskāršotas, sasniedzot 30% no kopējo iegāžu apjoma. Mēs redzam, ko var izdarīt ar vienu dronu koalīciju, kad dažu uzņēmumu apgrozījums gada laikā palielinās no viena līdz desmit miljoniem. Protams, ka tas nav stāsts tikai par vietējo tirgu. Ja mēs vienā jomā spējam panākt šādu rezultātu, tad ir jāsēžas pie galda un jārunā, kurās jomās mēs vēl kaut ko līdzīgu esam gatavi izdarīt. 2025. gads iezīmējās ar pretdronu sistēmām. Vai šie uzņēmumi būtu tik veiksmīgi, ja nebūtu šāda kopīga koalīcijas ietvara un atbalsta, bet būtu tikai nacionālais pasūtījums?
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Vēl jāpiebilst, ka gan autonomo sistēmu ražotājiem, gan apsardzes uzņēmumiem aktuāla tagad ir kritiskās infrastruktūras aizsardzība no dažāda veida autonomajām sistēmām. Tas nozīmē, ka tirgus mainās un vienīgie klienti vairs nav tikai institucionālie pasūtītāji, kuru skaits ir neliels gan Latvijā, gan starptautiski.
Nesen Igaunijas kompānija "Wolfram Europe" paziņoja par 200 miljonu eiro investīcijām sprāgstvielu un šāviņu ražotnē Jēkabpils novadā. Vai tuvākā gada laikā varētu gaidīt vēl kādas lielas vietējo vai ārvalstu uzņēmumu investīcijas?
Es teikšu, ka pašlaik tik lielas investīcijas nē, bet ir nedaudz mazāka mēroga projekti. Pēdējā gada laikā lielākais fokuss ir bijis uz autonomām sistēmām, elektronisko karadarbību, munīciju, mīnām. Nejaušu garāmgājēju šādos specifiskos militāros segmentos nav, jo tas prasa noteiktas zināšanas un pieredzi, kā to apliecina igauņu investīcijas. Šādu uzņēmumu parādīšanās arī no mums kā valsts prasīs pielāgošanos un strauju normatīvo aktu pārskatīšanu, jo viss regulējums, kas ir saistīts, piemēram, ar eksplozīvo sprāgstvielu ražošanu, glabāšanu un pārvadāšanu, mums ir ļoti novecojis.
Līdz šim jau nebija, uz ko šādu regulējumu attiecināt.
Jā, bet arī "Valsts aizsardzības korporācija" jau pērn norādīja, ka mums daudz kas ir "pārregulēts", un saskārās jau ar pirmajām problēmām, būvējot un attīstot savu ražotni. Līdz ar to pirmie celmlauži uz saviem pleciem dabūs iznest arī šo jautājumu.
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Attiecībā uz militāra rakstura preču ražošanu arī mums pašiem Latvijā ir uzņēmumi, kas šādas preces var attīstīt. Šobrīd no Aizsardzības ministrijas gaidām pētniecības un attīstības līguma parakstīšanu ar atbilstošākajiem uzņēmumiem, lai virzītos uz priekšu.
Aizsardzības ministrs Raivis Melnis ir minējis, ka tieši ar vietējo industriju varētu runāt par pretkājinieku mīnu ražošanu, jo Otavas konvencijas dēļ tās iegādāties ārzemēs nav nemaz tik vienkārši. Latvijas industrija kaut kam tādam ir gatava?
Mūsdienu karadarbībā labprātāk fokusētos uz "gudrajām" mīnām, mīnām, kas ir attālināti vadāmas, spēj pašdegradēties utt. Tāpēc ir jautājums, vai kājinieku mīnu ražošana Otavas konvencijas kontekstā tiešām ir tas ceļš, kuru mums iet. Mēs redzam, ka tehnoloģijas ir gājušas uz priekšu, ir jauni materiāli, ir spējas mīnu laukus vadīt attālināti. Tas ir gan drošāk sabiedrībai, gan videi. Otra lieta ir tā, ka šādu produktu pircēju loks būs ļoti mazs, jo kājinieku mīnas pirks tikai noteiktas valstis. Vēl lielāks izaicinājums ir finanšu iestāžu politika. Pretimnākšana no finanšu sektora pēdējos gados ir bijusi ievērojama, bet, ja mēs runājam tieši par militāriem produktiem, tad atturība ir liela. Ja valsts izstājas no Otavas konvencijas, tas nenozīmē, ka no tās "izstājas" finanšu iestādes. Tāpat tas ierobežo sadarbību ar uzņēmumiem, kuru valstis nav izstājušās no Otavas konvencijas. Līdz ar to, ja uzņēmumi uz šādu ražošanu ietu, tad ir jādomā, kā valstij mazināt citus riskus.
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Tad jūs nesaskatiet perspektīvas pretkājinieku mīnu ražošanai?
Te ir jāsaka, ka, kā Aizsardzības ministrija lems, tā būs. Industrija ir gatava, ja tai saka, ka vajag. Es tikai vēršu uzmanību uz to, ka mēs esam gatavi strādāt ar tā saucamajām "gudrajām" mīnām un citiem risinājumiem, kuri arī pastāv. Ja vajadzēs iet caur ērkšķiem uz zvaigznēm, tad iesim caur ērkšķiem uz zvaigznēm, bet ir jāatceras, ka šis tirgus ir ierobežots un finanšu iestādes šādu ražošanu finansēt īsti negribēs. Tas nozīmē, ka tas būs jāfinansē vai nu no pašu resursiem, vai arī būs ļoti limitēts ražotāju skaits, kas to darīs.
Ļoti apjomīgs projekts, kas bija izziņots, ir "Rheinmetall" rūpnīcas projekts, bet nu jau kādu laiku par to nekas nav bijis dzirdams. Vai kaut kas virzās uz priekšu?
Par to vairāk ir jājautā "Valsts aizsardzības korporācijai", kurai šis ir kopprojekts ar "Rheinmetall".
Vai no valsts puses ir izdarīts viss, lai šeit varētu ienākt lielas aizsardzības industrijas investīcijas?
Pirmkārt, jārunā par mūsu federācijas biedriem un asociētajiem biedriem. Man ir jāmin "EuroSpike", kas Latvijā ir atradis partneri visai Baltijai. Tāpat mēs redzam, ka "Lockheed Martin" ir izvēlējies Igaunijas uzņēmumu artilērijas raķešu sistēmas HIMARS uzturēšanai. Mēs redzam nopietnāku "General Dynamics" ienākšanu Latvijā, veidojot savu pārstāvniecību, līdzīgi, kā savulaik SAAB. Šīs lokālās partnerības sāk veidoties, tādēļ man gribas teikt, ka lielie ārvalstu uzņēmumi galvenokārt saredz sadarbību ar Latvijas uzņēmumiem kā stratēģiskie partneri.
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Mēs redzam, ka pievienotā vērtība Latvijas tautsaimniecībai ir tad, ja viņi stiprina mūsu uzņēmumus un to industriālo bāzi. Kad 2024. gada sākumā tika apstiprināts Aizsardzības industrijas likums, bija gada laikā jāizstrādā divi Ministru kabineta noteikumi. Pirmie par stratēģisko partnerību veidošanu tika apstiprināti 2025. gada nogalē, otrie - par drošu piegāžu ķēžu iedzīvināšanu - to nav joprojām. Vai tas ir vai nav kavējis investoru ienākšanu? Grūti pateikt. Bet fakts paliek, tāda pārdomāta un mērķēta lielo uzņēmumu uzrunāšana un piesaistīšana ir izpalikusi. Acīmredzot runājot par Aizsardzības un Ekonomikas ministriju sazobi, joprojām nav saprasts, kurš no šiem abiem "dejotājiem" deju vada.
Tagad grib vadīt abi vai arī pretēji - vadību neuzņemas neviens?
Ir ļoti dažādas situācijas. Ir reizes, kad abi grib vadīt, ir reizes, kad neviens negrib vadīt, ir reizes, kad, citējot kino klasiku, aste vicina suni.
Manuprāt, galvenais un vadošais spēlētājs šajā visā tomēr ir Aizsardzības ministrija, kuras uzdevums ir darīt visu, lai NBS būtu viss nepieciešamais. Tas nav stāsts par to, ka mēs vēlamies padarīt laimīgu vienu, otru vai trešo investoru, apgūt Eiropas Savienības (ES) fondus. Līdz ar to es teikšu, ka lomu sadalei būtu jābūt daudz skaidrākai.
Tas, kas man nedod mieru, ir, ka mēs ļoti daudz runājam par jaunuzņēmumiem, "deeptech" uzņēmumiem, bet tādas reālas palīdzības īsti nav. Mēs runājam, pareklamējam, bet paši nepērkam. Starp mūsu biedriem ir šādi uzņēmumi, bet viņi spiesti stagnēt, jo tādas īsti modernās lietas Latvija neņem pretī. Drīzāk tas ir eksports. Kas attiecas uz nobriedušajiem ražotājiem, kuriem, piemēram, aktuāli ir kapacitātes celšanas pasākumi, arī uz šiem uzņēmumiem mums tādu mērķētu darbību nav bijis.
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Aizdomāties liek tas, ka no skaistām skatuvēm tiek runāts par visu citu, tikai ne par karavīru, letālu mērķu panākšanu par mazāku cenu, par efektīvu iznākumu kaujas laukā. Gan Latvijā, gan Eiropā tiek prātuļots, kā pelnīs riska kapitālisti, kā pelnīs viens un otrs uzņēmums. Uzņēmumiem, kas strādājuši apstākļos bez finansējuma, šāda vērtību skala nav pieņemama. Mūsu uzdevums ir nodrošināt visu, kas ir vajadzīgs karavīram vai drošības dienestiem.
Arī šobrīd, kad mēs aizejam retorikā par to, ka mēs gribam, lai aizsardzības nozares uzņēmumi arvien vairāk un vairāk dotu tautsaimniecībai… Jā, bet ir jābūt samērīgiem starp pelnīšanu un to, lai rezultāts būtu efektīvāks un nodrošinātu risinājumus varbūt pat radošāk, izmantojot esošo infrastruktūru un uzņēmumu spējas. Mēs vienkārši esam aizgājuši kaut kādā šādā spirālē, kur piesaistīt investorus ir pašmērķis. Investori ir vajadzīgi tajā brīdī, kad Latvijā nevaram nodrošināt pieprasījumu, kad ir līgumi, kad ir nepieciešamība paplašināt ražošanu un rast noieta tirgus. Kamēr ir stīvēšanās, kas vada deju, līgumu galdā nav.
Kā tad veicas tieši vietējiem uzņēmumiem ar savu risinājumu pārdošanu NBS? Piemēram, par to pašu "Origin Robotics" gada laikā bija vairākas ziņas par līgumiem Francijā, citur, bet pēc dronu incidentiem Latgalē atklājās, ka uz Latvijas robežas pārtvērējdronu vēl īsti nemaz nav.
Katram dronam, katrai sistēmai ir savs uzdevums. Pēc tām nedienām, kas pavasarī bija ar valdību, situācija ir mainījusies, bet nāk jauni izaicinājumi. Te ir arī jāatceras, ka darba augļi nereti parādās tikai nākamajā gadā vai investīciju ietilpīgākām tehnoloģijām pat pēc trīs četriem gadiem.
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Viennozīmīgi skaidrs ir tas, ka NBS var uzņēmumus atbalstīt to agrīnajā izaugsmes fāzē, un tas, kas pašlaik ļoti veiksmīgi notiek daudzās produktu grupās, ir kopīgie testi, militārās mācības, jo mums ir jāizmanto tas, ka šeit ir tik daudz sabiedroto valstu armiju pārstāvji, kas tālāk aiznes šīs ziņas pasaulē. Mūsu biedru vidū NBS viennozīmīgi bieži ir tikai ceļa sākums, un pasaulē viņi ekonomiskā griezumā var sasniegt daudz vairāk.
Tomēr beigās šis produkts ir jāpērk. Vai nebūtu pareizi, ka šis pirmais solis ir tieši Latvijas armijas līgumi un tad notiek izplešanās pasaulē? Pagaidām izskatās, ka ar daudziem produktiem notiek otrādi.
Ir dažādi. Protams, ir tādi skumji stāsti, kur mūsu pašu veikumu no sākuma novērtē ārzemēs un tikai pēc tam atzīst Latvijā. Bet ir arī otrādāk. Piemēram, "Redwire Defense Tech Riga" stāsts militārajā segmentā aizsākās tieši Latvijā. Tādos sektoros kā kiberdrošība, kritiskās infrastruktūras attīstība un aizsardzība, apsardze uzņēmumi lielā mērā strādā uz vietējo tirgu.
Ienākot papildu finansējumam - 3,5% no iekšzemes kopprodukta (IKP) aizsardzības nozarei, vēl 1,5%, kas ir pieejams satiksmes, iekšlietu nozarei -, labuma guvēji lielā mērā būs Latvijas uzņēmumi. Federācijas loma ir, ka mēs vedinām neapstāties pie sasniegtā, un mūsu ambīcija būtu izkustināt Latvijas uzņēmumus, jo iespējas šobrīd ir ļoti lielas, bet arī konkurence pieaug ļoti strauji, jo mums finansējums ir liels procentos pret IKP, bet citās NATO dalībvalstīs tas ir daudz lielāks tieši naudas izteiksmē.
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Bijušais aizsardzības ministrs Andris Sprūds visu laiku apgalvoja, ka mēs esam dronu lielvalsts. Pēc incidentiem pavasarī, kas beidzās ar paša Sprūda demisiju un valdības krišanu, daudzi teica, ka mēs neesam nekāda dronu lielvalsts. Tad esam vai neesam?
Te man nāk prātā citāts no kinofilmas "Ceplis" - mēs bijām vareni un mēs būsim vareni.
Pirmkārt, atkārtoti federācijas vārdā saku paldies Aizsardzības ministrijai par to, ka, veidojot Dronu koalīciju Ukrainai ar Lielbritāniju un piesaistot daudzas citas dalībvalstis, tas ļoti lielā mērā bija uzticības kredīts Latvijas industrijai. Jā, bija pirmās platformas, bet tas bija diezgan liels risks, ko uzņēmās Aizsardzības ministrija, un šajā gadījumā es nerunāju tikai par vienu ministru, jo dronu koalīcija izveidojās 2023. gada novembrī, kad toreizējais ministrs bija tik tikko stājies amatā. Tas ir vismaz septiņu gadu darba rezultāts. Bez tā visa mēs neredzētu rezultātus, ka kāds no šīs jomas uzņēmumiem savu apgrozījumu ir dubultojis, kāds desmitkāršojis. Tad tā visa viennozīmīgi nebūtu.
Savukārt kritika, kas ir objektīva, saistīta ar pretdronu sistēmu ieviešanu un pats galvenais - izmantošanu. Ar to mēs Latvijā zināmā mērā bijām iesprūduši. 2025. gada vasarā mēs testējām pirmās pārtveršanas sistēmas, un visi priecājās, ka viss ļoti labi notiek. Bet pavasarī sāk lidot iekšā droni un nekas nenotiek, jo izrādās, ka nav slēgti ne līgumi, ne veikti pasūtījumi. Bija mums līgums par akustiskajiem sensoriem, bet…
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Tas kaitēja mūsu starptautiskajai reputācijai, jo, piedodiet, bet Krievijai nevajag lielāku prieku, kā apšaubīt un noniecināt. Bet stāsts šajā gadījumā nebija par Latvijas dronu vai pretdronu sistēmu ražotājiem. Stāsts bija par to, ir vai nav noslēgti līgumi, ir vai nav šīs tehnoloģijas pieejamas karavīriem un cik ir vai nav karavīru uz robežas.
Nākamais lielais jautājums - kādi ir papildspēki? Mēs redzam labu sadarbību ar medniekiem, kas iesaistās visaptverošajā valsts aizsardzībā. Tajā pašā laikā ir apsardzes nozare, kurai ir jāsargā sabiedriskā un kritiskā infrastruktūra un kurai no pagājušā gada beigām ir atļauts notriekt dronus virs šīs infrastruktūras, bet kura visaptverošajā valsts aizsardzības sistēmā netiek iesaistīta. Tas ir atbildot uz jautājumu, vai mēs esam vai neesam izdarījuši visu, lai šādas situācijas neatkārtotos. Šajā ziņā vēl lielāku mulsumu rada Ekonomikas ministrijas informatīvais ziņojums par militāro ražotņu aizsardzību, kas iesaka, ka virs svarīgām militārām ražotnēm ar vismaz 200 darbiniekiem dronus drīkstēs notriekt tikai militārpersonas.
Nu militārpersonas jau ražotnēs neuzturas. Tas nozīmē, ka, ja virs ražotnes pamana dronu, tad ir jāzvana NBS un jālūdz, lai brauc?
Tā sanāk. Un tas ir laikā, kad Nacionālās drošības likums paredz, ka to var darīt arī apsargi. Mēs, piemēram, federācijā pašlaik strādājam pie tā, lai arī apsardzes uzņēmumi vairāk apgūtu pretdronu tehnoloģijas. Bet tad parādās politikas plānošanas dokuments, kurš ir faktiski pretrunā ar likumu. Tā ir otra galējība, ka mēs aizejam aktivitātēs, kas nav produktīvas.
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Bet visas šīs iekšējās pretrunas nemaina faktu, ka saražotie droni uz mūsu iedzīvotāju skaitu vien apliecina - mēs esam un būsim dronu lielvalsts. Bet vienlaikus mums ir jāsaprot, kāda ir spēku un resursu mobilizācija Ukrainā un kāda tā ir Latvijā, līdz ar to rezultatīvais rādītājs var būtiski atšķirties. Tāpat, ja gribam kaut ko būtiski mainīt, tad tas prasa daudz lielāku sabiedrības iesaisti.
Premjers Andris Kulbergs ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski ir noslēdzis dronu sadarbības līgumu. Tas tostarp paredz, ka Ukrainas uzņēmumi ar savām tehnoloģijām var nākt uz Latviju un veidot kopuzņēmumus ar Latvijas uzņēmumiem. Vai jau notiek kaut kas reāls?
Mēs jau kopš Latvijas un Ukrainas aizsardzības industrijas foruma, kas notika janvāra beigās, redzam palielinātu Ukrainas uzņēmumu interesi.
Tieši dronu uzņēmumu?
Vairāk tieši dronu ražotāju. Ir arī munīcijas ražotāji, komponenšu ražotāji, kas interesējas, jo viņiem ir vajadzīgas drošākas ražotnes saviem produktiem, kā arī viņus kopumā interesē Eiropas un NATO dalībvalstu tirgus, jo arī Ukraina tikai šogad atvēra eksporta iespējas saviem uzņēmumiem. Bet, protams, ka šis jautājums nav tik vienkāršs, jo Latvijai ir jākonkurē ar citām valstīm - ar Dāniju, ar Nīderlandi, ar Vāciju, un Ukrainas uzņēmumiem ir jāizvēlas, ar kuru valsti strādāt.
Tāpat būsim atklāti, Ukrainas aizsardzības industrija vienmēr ir bijusi spēcīga, un tagad simbiozē ar tām Rietumu tehnoloģijām, kas viņiem ir bijušas pieejamas, attīstība ir noritējusi īpaši strauji. Bet vienlaikus, ja mēs skatāmies uz atsevišķām autonomajām platformām, tad Ukrainas sastāvdaļu tur nav nemaz tik daudz, un mēs Latvijā pat esam tikuši tālāk ar piegāžu ķēžu drošību komponenšu ražošanā, jo iepirkumos labāku vērtējumu varēja gūt, ja trešo valstu komponentes tika izmantotas pēc iespējas mazāk. Protams, ka kara apstākļos Ukrainas uzņēmumi ir spiesti likt iekšā dronos visu, ko var dabūt, un nesmādē arī Ķīnas komponentes. Eiropas tirgos mēs uz to skatāmies ļoti uzmanīgi. Arī turpmāk būtu jāskatās, lai konkurence ir godīga. Nevar būt tā, ka vienos iepirkumos mēs prasām, lai ražotāji atsakās no trešo valstu komponentēm, bet no Ukrainas ņemam pretī uzņēmumus, kas izmanto trešo valstu komponentes. Te būtu jābūt vienlīdzīgiem spēles noteikumiem.
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Vienlaikus ukraiņus piesaista tas, ka mums ir pašiem savi komponenšu ražotāji, tās ir labas kvalitātes, augstas precizitātes. Pieprasījums ir.
Tomēr vai pašlaik jau var teikt, ka veidojas sadarbība ar Ukrainas dronu ražotājiem?
Pašlaik mēs redzam, ka tas ir galvenais aizsardzības ministra fokuss - strādāt ar atbalstu Ukrainai. Tiek apzināts, ko ražo Latvija un ko mēs Ukrainai varētu piedāvāt. Bet te ir jautājums - ja lielākā interese ir no Ukrainas dronu un munīcijas ražotājiem, tad kuriem Latvijas uzņēmumiem mēs pateiksim, ka neturpiniet attīstību šajā segmentā, jo mēs izvēlēsimies citas valsts tehnoloģiju? Tas ir jautājums par tirgus pārdali, tas ir jautājums par valsts iejaukšanos brīvajā tirgū. Un tad tas ir jautājums, cik tas ir pamatoti, ja tehnoloģijas nav būtiski atšķirīgas. Tas ir stratēģisks jautājums. Manuprāt, uzņēmumiem būtu jāļauj sevi pierādīt ar darbiem, nevis caur patronāžu.
Tas nozīmē, ka, jūsuprāt, mēs šajā jomā paši esam spēcīgi?
Jā, mēs esam spēcīgi. Un otra lieta, ja mēs piesaistām investorus - vienalga, vai no Ukrainas vai no Nīderlandes, - ar mums pieejamajiem ES fondu instrumentiem, tad man kā Latvijas patriotei ir jautājums, kāpēc mēs tikpat cītīgi ar šo naudu neatbalstām Latvijas investorus? Ārvalstu investoram mēs izklājam sarkano paklāju, bet Latvijas investoram mēs prasām ietekmes uz vidi novērtējumu, sankciju pārbaudes un tā tālāk un tā joprojām.
Tā ir izvēle, kā stiprināt Latvijas nacionālo industriju, un te arī notiek tā šķēpu laušana. Mēs tomēr iestājamies par principu - to, ko mēs varam ražot paši, ļaujiet mums ražot pašiem. Ir jomas, kur mēs līdz šim neesam investējuši, kur mums nav rezultātu, un, jā, tur mēs varam piesaistīt ārvalstu uzņēmumus.
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Latvija vasaras nogalē ir saņēmusi pirmo 524,7 miljonu eiro maksājumu no ES SAFE instrumenta, bet kopumā paredzēti 3,5 miljardi eiro. Iepriekš Ministru kabinets jau apstiprināja SAFE finansējuma izmantošanu vairāku bezpilota lidaparātu, vadāmo lādiņu un pretdronu sistēmu iepirkumu finansēšanai, lai paātrinātu NBS spēju attīstību. Tāpat jau pieņemts lēmums par trīs vidējās klases helikopteru iegādi Valsts robežsardzes spēju stiprināšanai. Cik lielā mērā te var piesaistīt Latvijas uzņēmumus?
Sākotnēji skatoties uz to, kādas valstis veido apvienoto iepirkumu koalīcijas, kas ir gana sarežģīts process, es domāju, ka Latvijas aizsardzības industrija iegūs. Mēs redzam gan taktisko apģērbu, gan bruņumašīnas, gan dronu un pretdronu sistēmas, kur mūsu industrija jau ir iesaistīta piegādēs. Es domāju, ka to naudu, ko mēs SAFE ietvaros aizņemamies, mēs spēsim gudri izmantot.
Ja mēs skatāmies reģiona mērogā, tad nesalīdzināmi lielāku SAFE finansējumu piesaista Lietuva un Polija. Un tas ļoti ietekmē investoru interesi par šīm valstīm. Tādēļ investori ir jāpiesaista gudri, jo investori redz, ka Latvija no SAFE paņem uz pusi mazāk nekā Lietuva, un tātad tur ir daudz lielākas iespējas. Es nemaz nerunāšu par to uzrāvienu, kas pašlaik notiek Polijā, tostarp tik tehnoloģiski smalkās jomās kā kosmoss. Es saprotu, ka mēs aizņēmāmies tik, cik aizņēmāmies, kopējo parāda griestu dēļ.
Tomēr mums joprojām nav Baltijas līmeņa iepirkumu, un arī SAFE kontekstā iepirkumi nav Baltijas līmenī. Līdz šim mēs to laimi esam meklējuši nedaudz tālāk, bet mēs neredzam to, kādas labas tehnoloģijas attīstās tepat blakus. Te mums tomēr būtu jārod sinerģija un jādistancējas no uzskata, ka mēs viens otram esam tikai un vienīgi konkurenti, kas nespēj sadarboties. Līdz šim Baltijas kapacitāte nav izmantota. Beigu beigās mēs diezgan bieži katrs nopērkam vienu un to pašu un neizmantojam iespēju kopīgos iepirkumos panākt labāku cenu. Mums ir daži kopīgi iepirkumi ar Igauniju, bet, piemēram, "EuroSpike" sistēmas mēs iepērkam katrā valstī atsevišķi, ļoti daudz SAAB produktu katra valsts iepērk atsevišķi. Protams, ka kopā mēs varētu iegūt lielākas spējas par mazāku cenu.
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Par to gan tad būtu jāvienojas politiskā līmenī?
Jā, politiskās attiecības mums it kā ir siltas, bet līdz kopīgiem iepirkumiem mēs kaut kā nenonākam. Mums ir vieglāk veidot attiecības atsevišķi ar Igauniju, atsevišķi ar Lietuvu, bet visiem trim kopā kaut kā tas nesanāk.
Būs arī tādi produkti kā helikopteri, un te ir skaidrs, ka tas būs dārgi un no ārzemēm. Vienīgais šeit varētu notikt apkope?
Ja mēs būtu gana drosmīgi, tad mums vajadzētu apkopi, apmācību, tāpat, kā tas ir ar sauszemes platformām, uzticēt Latvijas uzņēmumiem. Es ceru, ka par šo jautājumu mums dialogs ar Gaisa spēkiem kaut kad izveidosies. Šādas spējas mums industrijā ir.
SAFE finansējums ir paredzēts arī ekipējumam - bruņucepurēm, formām utt. To varētu pilnībā nodrošināt Latvijas uzņēmumi, vai arī pirksim ārvalstu?
Individuālo ekipējumu un apģērbu ražo arī Latvijas uzņēmumi, līderis ir "Brasa Defence Systems", bet ja runājam par atsevišķiem produktiem, piemēram, bruņuvestēm, tad te ir jāskatās arī uz to, cik strauji attiecīgais Latvijas uzņēmums var celt ražošanas kapacitāti.
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Kā ir ar finanšu institūciju attieksmi? Kādreiz tā pret aizsardzības uzņēmumu finansēšanu bija ļoti rezervēta. Tagad situācija ir uzlabojusies?
Jā. Tur lielākais praktiskais darbs tika ieguldīts vēl Andra Sprūda laikā Aizsardzības ministrijā un ar Latvijas Bankas atbalstu. Mums ir pastāvīgas sarunas gan ar Finanšu nozares asociāciju, gan ar atsevišķām bankām. Bet ir, protams, arī specifiski gadījumi, ka tiek ražotas pilnībā militāras preces, un tad mums ir jāskatās uz finansējumu ārvalstīs, kur ir bankas, kurām ir pieredze darbā ar militārajiem ražotājiem un kuras nebaidās no militāru preču ražošanas finansēšanas.
Tas nozīmē, ka iemesls nav tas, ka bankas principā nefinansē militāru preču ražošanu, bet tām vienkārši nav pieredzes?
Ir gan tā, gan tā. Piemēram, attiecībā uz kājinieku mīnām tā viennozīmīgi ir banku politika. Kopumā uz komunikāciju visvairāk nāk tā saucamās industriālās bankas.
Proti, tās nav tā saucamā lielā četrinieka jeb universālās bankas?
Jā. Industriālo banku lielākais izaicinājums savukārt ir finansējuma apjoms, ko viņi var veltīt šādiem tomēr savā ziņā augsta riska produktiem. Līdz ar to mēs esam spiesti iet meklēt finansējumu arī ārvalstīs.
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Nesen bija gadījums ar sēru vainagiem pie Lietuvas dronu ražotnes, incidenti ir bijuši arī Polijā, citās valstīs. Vai Latvijas uzņēmumi vai to vadītāji ir saņēmuši draudus vai neslēptus mājienus?
Šādas darbības parasti notiek kampaņveidīgi, un mēs to jūtam arī Latvijā. Vairāk gan tas izvēršas kibertelpā ar pikšķerēšanas kampaņām, masveidīgiem uzbrukumiem mājaslapām, lai pārslogotu sistēmas. Ir bijuši arī fiziski draudi, bet tas vairāk ir saistīts ar brīžiem, kad uzņēmumi tiek pie papildu finansējuma, ir lielāki līgumi un attiecīgi par to ir publiski paziņojumi. Uzņēmumi to risina kopā ar attiecīgajām iestādēm. Ir arī instruktāžas, kā uzņēmumiem rīkoties vai nerīkoties.
Ir izskanējis arī viedoklis, ka par aizsardzības uzņēmumiem Uzņēmumu reģistrā ir publiski pieejama pārāk plaša informācija.
Mēs šo problēmu esam akcentējuši jau 2023. gadā. Mēs nerunājam par to, ka par uzņēmumiem vajadzētu noslepenot informāciju, nebūt nē. Bet tādām pavisam tiešām norādēm, ka šis uzņēmums ir nozīmīgs nacionālajai drošībai, kā tas pašlaik ir Uzņēmumu reģistrā, nevajadzētu būt. Uzņēmumi nav jāņem ārā no publiskiem reģistriem, bet uz tiem nevajag vērst arī speciālu prožektoru gaismu.
Nesen viens no "DAIF Latvija" dibinātājiem "D-Dupleks" paziņoja par izstāšanos no federācijas. Kādi tam ir iemesli, un vai ir vēl kādi uzņēmumi, kuri vairs nevēlas darboties federācijā?
Katram uzņēmumam ir noteikts dzīves cikls, mainās īpašnieki, darbības stratēģija, un tā ir norma. Mēs katram, kuram ir vajadzīgs atbalsts, to sniedzam. Biedru pieaugums mums ir ļoti liels un izstāšanās notiek reti. Šogad katru mēnesi vidēji izskatām četrus biedru pieteikumus, ir reizes, kad atsakām, šogad sadarbība pārtraukta ar trim, pastāvīgi ir uzņēmumi, kas atgriežas. Dzīvojam dinamikā.