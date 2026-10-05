Paziņots pabalsta apmērs nepārvēlētajiem Saeimas deputātiem
Saeimas preses dienests atklājis, cik liela apmēra pabalsti pienākas tiem Saeimas deputātiem, kuri būs spiesti parlamentu pamest pēc 3. oktobrī notikušajām vēlēšanām.
Šiem deputātiem pienāksies pabalsti triju mēnešalgu apmērā. Parlamentā gan uzsvēra, ka pašlaik nevarot pateikt kopējo izmaksājamo kompensāciju apmēru nepārvēlētajiem Saeimas deputātiem, jo vēl nav apstiprināti vēlēšanu rezultāti un nav oficiāli zināms 15. Saeimas sastāvs. Piemēram, esot jāņem vērā, ka deputāta amata kandidāti var pārdomāt un neturpināt pildīt deputāta pienākumus.
Saeimas deputāta mēnešalga 2026. gadā ir 4330 eiro pirms nodokļu nomaksas, taču deputāti var saņemt papildu atalgojumu par noteikta amata pildīšanu Saeimas Prezidijā, frakcijās, komisijās un apakškomisijās.
Arī Saeimas preses dienestā atzīmēja, ka katram deputātam ir citāda alga atkarībā no ieņemamā amata, līdz ar to kompensāciju apmērs par trīs mēnešiem atšķirsies, bet pagaidām šo summu aprēķināt vēl nevarot.
Kā noteikts Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, Saeimas deputāts, kura mandāts izbeidzas līdz ar attiecīgās Saeimas pilnvarām, ja viņš nav ievēlēts nākamajā Saeimā, saņem vienreizēju pabalstu triju mēnešalgu apmērā.
Ņemot vērā, ka Saeimas deputāta pamata mēnešalga ir 4330 eiro, ja Saeimas deputātu sastāvs nomainās par aptuveni divām trešdaļām, kompensācijās par trijiem mēnešie būtu jāizmaksā vismaz 0,85 miljoni eiro.
Jaunajā 15. Saeimas sasaukumā, līdzīgi kā 14. Saeimā, jaunpienācēji būs vairāk nekā 60 deputāti un nomainīsies aptuveni divas trešdaļas parlamenta sastāva, liecina provizoriski vēlēšanu rezultāti.
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Visvairāk jaunpienācēju varētu būt no "Apvienotā saraksta" (AS) - gandrīz 30 deputāti. Seko līdz šim parlamentā nepārstāvētā apvienība "Suverēnā vara/Apvienība jaunlatvieši" (SV/AJ) ar visiem saviem parlamentā ievēlētajiem 15 deputātiem, kā arī "Latvija pirmajā vietā" (LPV) ar 12 jauniem deputātiem. Pašreizējais Rīgas domes deputāts Ainārs Šlesers gan nebūs pilnīgi jauns deputāts - viņš 14. Saeimā strādāja līdz pašvaldību vēlēšanām pagājušā gada vasarā, kad tika ievēlēts Rīgas domē, un Saeimas deputāta mandātu nolika. Tagad viņš atkal pārvāksies no Rātsnama uz Saeimas namu.
No "Progresīvo" un Nacionālās apvienība (NA) 15. Saeimā provizoriski būs pa pāris jaunpienācējiem, savukārt "Jaunajai vienotībai" (JV) - viens. Tā varētu būt šā brīža ārlietu ministre Baiba Braže, kura 2022. gadā uz Saeimu nekandidēja. JV līdz ar šīm vēlēšanām zaudēs visvairāk mandātu, jo 14. Saeimas vēlēšanās tā ieguva 26 deputātu mandātus, bet šogad - tikai septiņus.
Provizoriskie dati rāda, ka nākamajā Saeimā varētu netikt vairāki pazīstami politiķi, piemēram, JV premjera amata kandidāts Arvils Ašeradens, kurš parlamentā darbojās kopš 10. Saeimas. Tāpat vēlētāju pietiekamu atbalstu nav guvis arī vairāku valdību JV ministrs Rihards Kozlovskis, kā arī šā brīža JV veselības ministrs Hosams Abu Meri. Arī šā brīža Saeimas priekšsēdētāja biedre Zanda Kalniņa-Lukaševica 15. Saeimā, visticamāk, nebūs.
Bez Saeimas deputāta mandāta varētu palikt šā brīža Saeimas sekretārs no NA Jānis Grasbergs. No "Progresīvajiem" 15. Saeimā vairs nebūs kādreizējais satiksmes ministrs Kaspars Briškens, kā arī šā brīža parlamentāriete Leila Rasima. No LPV nākamajā Saeimā, visticamāk, nav iekļuvis šā brīža deputāts Kristaps Krištopāns, kā arī Aināra Šlesera dēls, pašreizējais parlamentārietis Ričards Šlesers. Savukārt no AS nākamajā Saeimā vairs nebūs redzami Ingmārs Līdaka un Lauris Lizbovskis.
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Kā ziņots, 15. Saeimas vēlēšanās pārliecinoši uzvarēja "Apvienotais saraksts", iegūstot 41 deputāta mandātu. Tālāk sekoja "Latvija pirmajā vietā" ar 17 deputātu vietām, "Suverēnā vara/Apvienība jaunlatvieši" - 15, Nacionālā apvienība un "Progresīvie" - katrai 10 - un "Jaunā vienotība" ar septiņiem mandātiem.
Savukārt vēlētāju aktivitāte 15. Saeimas vēlēšanās bijusi visu laiku zemākā kopš neatkarības atgūšanas - šogad vēlēšanās piedalījās tikai 51,8% vēlētāju.