Rabīns no Jelgavas - viens no veiksmīgākajiem Latvijas politiķiem 25 gadus bijis parlamentu deputāts
Tagad, kad rēķinām vēlēšanu zīmju plusus un mīnusus un lūkojam, kuri deputāti iekļuvuši jaunajā Saeimā, ir interesanti ielūkoties mūsu parlamentārisma vēstures lappusēs un tajās atrast, iespējams, visveiksmīgāko Saeimas politiķi, kurš par deputātu pabijis gan Jēkaba ielas namā, gan citas valsts parlamentā. Un te par politisko veiksminieku jāatzīst Jelgavas rabīns, lai gan viņa personiskā dzīve nav bijusi rozēm kaisīta. Piedzīvota gan holokausta traģēdija, gan ieslodzījums čekas pagrabos.
Latvijas vēsturē ir vairāki deputāti, kuri pabijuši vairāku valstu parlamentos. Tā pirms Latvijas valsts nodibināšanas cariskās Krievijas Valsts domē ir bijuši Jānis Čakste, Francis Trasuns un Jānis Goldmanis. Bet PSRS okupācijas laikā vairāki nākošās neatkarību atguvušās Latvijas Saeimas deputāti bijuši arī PSRS tautas deputāti un sēdējuši Maskavā – starp viņiem, Anatolijs Gorbunovs, Alfrēds Čepānis, Ilmārs Bišers, Vilnis Edvīns Bresis, Ivars Ķezbers un Jānis Dinevičs. Bet īpaša vietā šajā stāstā ir Mordehajam Nurokam, kurš par deputātu bijis vairāk nekā ceturtdaļgadsimtu un ne tikai Saeimā, bet arī Izraēlas Knesetā. Viņš arī pāris mēnešu pabijis par ministru tikko nodibinātās Izraēlas valdībā un bija izvirzīts Izraēlas valsts prezidenta amatam.
No Jelgavas sinagogas līdz Izraēlas valdībai
Mordehajs Nuroks ir unikāla personība Latvijas parlamentārisma vēsturē: viņš bija vienas neatkarīgas valsts parlamenta deputāts un vēlāk kļuva par citas neatkarīgas valsts parlamenta deputātu. Viņa politiķa karjera ir veiksmīga, ko gan nevar teikt par ģimenes dzīvi, jo viņš savus tuvākos cilvēkus zaudēja holokausta laikā.
Tukuma rabīna dēls Mordehajs kļuva par vienu no redzamākajiem Latvijas politiķiem, četrreiz pēc kārtas tika ievēlēts Saeimā, pārdzīvoja padomju represijas un holokausta traģēdiju, bet pēc Otrā pasaules kara nonāca Palestīnā un kļuva par vienu no jaunās Izraēlas parlamenta politiķiem. Viņš bija Kneseta deputāts piecos sasaukumos un īsu laiku ieņēma arī Izraēlas pasta ministra amatu.
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Mordehajs jeb Markuss Nuroks dzimis 1884. gada 7. novembrī. Viņa tēvs Cvi Hiršs Nuroks bija rabīns, un arī mātes dzimta bija cieši saistīta ar rabīnu tradīciju. Viņš ieguva gan tradicionālo ebreju reliģisko izglītību, gan modernu laicīgo izglītību - pabeidza ģimnāziju Jelgavā, studēja Sanktpēterburgā, vēlāk mācījās arī Vācijā un Šveicē un ieguva filozofijas doktora grādu.
Politika viņa dzīvē ienāca ļoti agri. Jau 1902. gadā Mordehajs Nuroks piedalījās Krievijas cionistu konferencē Minskā, bet 1903. gadā kļuva par delegātu 6. cionistu kongresā Bāzelē. Viņš bija reliģiskā cionisma kustības “Mizrahi” piekritējs un vēlāk viens no tās redzamākajiem līderiem.
No 1913. līdz 1915. gadam Mordehajs Nuroks bija rabīns Jelgavā. Pirmā pasaules kara laikā viņš devās bēgļu gaitās uz Krieviju un iesaistījās ebreju bēgļu palīdzības darbā. Maskavā viņš darbojās ebreju kopienas un bēgļu organizācijās, aizstāvot no Kurzemes izraidīto un aizbēgušo ebreju intereses. Šis periods viņam deva arī plašākus starptautiskus kontaktus. Pēc kara Moderhajs Nuroks pārstāvēja Austrumeiropas ebreju intereses Parīzes miera konferencē un turpināja aktīvi darboties starptautiskajā ebreju politikā.
Saeimas “pelēkais kardināls”
1921. gadā Mordehajs Nuroks atgriezās Latvijā. Jau nākamajā gadā viņš tika ievēlēts 1. Saeimā. Vēlāk viņu atkārtoti ievēlēja 2., 3. un 4. Saeimā. Tādējādi Moderhajs Nuroks bija viens no tiem politiķiem, kuri Latvijas parlamentārajā periodā no 1922. līdz 1934. gadam nepārtraukti saglabāja deputāta mandātu.
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Viņš pārstāvēja reliģiskos cionistus, bija partijas “Mizrahi” līderis Latvijā. Ebreju politiķu vidū Mordehajs Nuroks bija viena no redzamākajām personībām, lai gan viņa politiskie uzskati ne vienmēr sakrita ar citu ebreju politisko spēku nostāju. Viņam bija īpaši svarīga ebreju reliģiskā un nacionālā dzīve, taču vienlaikus Mordehajs Nuroks uzsvēra lojalitāti valstij, kurā ebreji dzīvoja. Viņa skatījumā ebrejiem Latvijā bija jābūt lojāliem Latvijas valstij, vienlaikus saglabājot savu nacionālo identitāti un cerību uz vēsturiskās dzimtenes atjaunošanu. Mordehajs Nuroks kritizēja Latvijas valsti par to, ka parlamentārisma periodā netika pieņemts īpašs likums par nacionālo un kultūras autonomiju. Tajā pašā laikā starptautiskajā vidē viņš par Latviju nereti izteicās pozitīvi.
Viņa vārds īpaši skaļi izskanēja 1926. gadā, kad pēc vairākām neveiksmīgām valdības izveidošanas reizēm prezidents Jānis Čakste iesaistīja Mordehaju Nuroku sarunās par jauna Ministru kabineta izveidošanu. Politiskie pretinieki vēlāk Marģera Skujenieka vadīto valdību pat dēvēja par “Nuroka valdību”, bet pašu rabīnu par tās “pelēko kardinālu”.
Tomēr vēsturnieks, muzeja “Ebreji Latvijā” vadītājs Iļja Ļenskis šo stāstu vērtē kā vienu no leģendām. Mordehajs Nuroks patiešām palīdzēja panākt dažādu Saeimas frakciju vienošanos par valdības izveidi, taču viņš pats valdībā neiegāja un nebija Ministru prezidents. Viņš arī esot skaidri paziņojis, ka ne viņam, ne viņa frakcijas biedriem nav ministru amatu pretenziju. Tātad Mordehaja Nuroka nozīme 1926. gada valdības tapšanā bija reāla, taču apgalvojums, ka viņš aizkulisēs faktiski vadījis valdību, jau ir vēlāks politisks mīts.
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Ne tikai Latvijas politiķis
Pagājušā gadsimta trīsdesmitajos gados Mordehaja Nuroka darbība aizvien vairāk pārsniedza Latvijas robežas. Viņš kļuva par nozīmīgu starptautiskās ebreju politikas figūru, darbojās Pasaules ebreju kongresa aprindās un pārstāvēja “Mizrahi” starptautiskajā cionistu kustībā. Viņš bija arī viens no Pasaules ebreju kongresa dibinātājiem. 1934. gada 15. maija Kārļa Ulmaņa apvērsums pielika punktu Latvijas parlamentārajai dzīvei. Līdz ar Saeimas atlaišanu beidzās arī Mordehaja Nuroka vairāk nekā desmit gadus ilgā darbība Latvijas parlamentā.
Taču viņa dzīves traģiskākā daļa vēl bija priekšā. Pēc Latvijas okupācijas viņš palika Latvijā un viņu arestēja padomju drošības iestādes, kuras viņu konvojēja uz Maskavu. Viņa lieta bija saistīta ar apsūdzībām par valsts noslēpuma izpaušanu pēc tam, kad viņš bija publiski pastāstīja par mēģinājumu savervēt viņu par NKVD (čekas) ziņotāju. Izmeklēšana ieilga, taču viņu notiesāt neizdevās. 1942. gada aprīlī Mordehajs Nuroks tika atbrīvots.
Viņa sieva Dvora un abi dēli Eliāhs un Cvi-Baruhs tika nogalināti holokaustā. Šī traģēdija Mordehaja Nuroka dzīvē kļuva par vienu no smagākajiem zaudējumiem. Pēc kara viņam izdevās atstāt Padomju Savienību, jo viņš bija starptautiski labi pazīstams politiķis un par viņa atbrīvošanu iestājās toreizējie PSRS sabiedrotie - amerikāņi. 1945. gadā viņš devās uz Rietumiem, bet 1947. gadā ieradās Palestīnā — laikā, kad tur jau veidojās nākamās Izraēlas valsts politiskā sistēma.
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Izraēlas parlamentārietis, ministrs un prezidenta kandidāts
Un te sākas vēl viena, gandrīz neticama Nuroka politiskās karjeras nodaļa. 1949. gadā viņš tika ievēlēts Izraēlas pirmajā Knesetā. Pēc tam Mordehaju Nuroku ievēlēja arī 2., 3., 4. un 5. Knesetā. Tādējādi viņš līdz pat savai nāvei 1962. gadā bija Izraēlas parlamenta politiķis piecos sasaukumos. Ja pieskaita četras Latvijas Saeimas, sanāk, ka viņš bijis deviņu parlamenta sasaukumu deputāts divās valstīs.
Pirmajā Knesetā viņš tika ievēlēts no Apvienotās reliģiskās frontes, bet vēlāk pārstāvēja “Mizrahi”. 1952. gadā Mordehaja Nuroka politiskā karjera sasniedza vēl vienu virsotni – viņš uz pāris mēnešiem kļuva par Izraēlas pasta ministru. Tas bija pavisam īss ministra pilnvaru laiks — nepilni divi mēneši.
Taču ar to viņa politiskie ambīciju griesti vēl nebija sasniegti. Tajā pašā 1952. gadā pēc pirmā Izraēlas prezidenta Haima Veicmana nāves notika jauna prezidenta vēlēšanas. Kandidātu vidū bija arī Mordehajs Nuroks. Viņš sacentās ar Ičaku Ben-Cvi, Pērecu Bernšteinu un Ičaku Grīnboimu. Trešajā balsošanas kārtā par Ben-Cvi nobalsoja 62 deputāti, bet Mordehajs Nuroks saņēma 15 balsis.
Cilvēks, kurš dzīvoja divu valstu vēsturē
Mordehaja Nuroka dzīvesstāstā pārsteidz ne tikai amatu un vēlēšanu skaits. Viņa biogrāfija faktiski atspoguļo gandrīz visu 20. gadsimta pirmās puses Austrumeiropas ebreju vēstures dramatisko loku.
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Viņš piedzima Krievijas impērijas Kurzemē, kļuva par rabīnu Jelgavā, iesaistījās cionistu kustībā, palīdzēja Pirmā pasaules kara bēgļiem, piedalījās starptautiskajā politikā, atgriezās neatkarīgajā Latvijā, četrreiz tika ievēlēts Saeimā, piedzīvoja Latvijas parlamentārisma galu, tika arestēts padomju laikā, zaudēja ģimeni holokaustā un pēc kara pārcēlās uz Palestīnu.
Tur viņš atkal kļuva par parlamentārieti - šoreiz valstī, kuras izveidi cionistu kustība bija izvirzījusi par savu vēsturisko mērķi. Mordehajs Nuroks nomira 1962. gada 8. novembrī Telavivā, dienu pēc savas 78. dzimšanas dienas.
Un viņš ar to ir īpašs Latvijas vēstures personāžs. Latvijas vēstures skolotāju biedrības konferencē 2005. gadā viņš līdztekus tādām personībām kā Gunārs Astra, Jānis Čakste, Konstantīns Čakste, Ita Kozakēviča, Žanis Lipke, Zenta Mauriņa, Zigfrīds Anna Meierovics, Jānis Rainis un citiem tika atzīta kā viena no nozīmīgākajām Latvijas personībām, kura ar savu darbu stiprinājušas demokrātiskās vērtības Latvijā.